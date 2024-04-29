Telegram заблокировал боты СБУ и ГУР Украины

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны, а также мессенджер ГУР.
В украинском ведомстве отметили, что данное решение является «необоснованным». Уточняется, что под блокировку попали несколько ботов, которые рассылали оповещения о воздушной тревоге.
Согласно информации издания «Страна.ua», также был заблокирован бот Єворог, который ранее запустило министерство цифровой трансформации, в него можно было пересылать координаты российской техники или военных.
Ранее сооснователь компании Павел Дуров заявил, что администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».
Читайте также:
Дуров: Telegram банит аккаунты, которые собирают координаты для нанесения ударов
Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале
ТАСС: Депутат Горелкин дал Павлу Дурову совет по поводу Telegram и террористов
Согласно информации издания «Страна.ua», также был заблокирован бот Єворог, который ранее запустило министерство цифровой трансформации, в него можно было пересылать координаты российской техники или военных.
Ранее сооснователь компании Павел Дуров заявил, что администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».
Читайте также:
Дуров: Telegram банит аккаунты, которые собирают координаты для нанесения ударов
Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале
ТАСС: Депутат Горелкин дал Павлу Дурову совет по поводу Telegram и террористов
Екатерина Коршунова