Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в феврале 2024 года совершил тайный визит в Венесуэлу, где провёл переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Об этом 10 марта написала газета The Times, отметившая, что политики среди прочего обсудили конфликт на Украине.
Несмотря на то, что Джонсон пробыл в Венесуэле менее суток, они с Мадуро затронули тему опасений стран Запада о вероятных поставках оружия Москве со стороны официального Каракаса.
Ранее Борис Джонсон в интервью всё той же The Times заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года, назвав это «полной чушью Джонсон раскрыл, о чем говорил с Путиными российской пропагандой».
Напомним, в конце ноября 2023 года на Украине сознались, что боевые действия между странами могли завершиться ещё весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Однако, действующий на тот момент британский премьер Джонсон призвал Киев ничего с Россией не подписывать, а «продолжить воевать».
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Ранее Борис Джонсон в интервью всё той же The Times заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года, назвав это «полной чушью Джонсон раскрыл, о чем говорил с Путиными российской пропагандой».
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Артем Путинцев