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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года, его цитирует The Times.
Напомним, в конце ноября 2023 года на Украине сознались, что боевые действия между странами могли завершиться ещё весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Однако, действующий на тот момент британский премьер Джонсон призвал Киев ничего с Россией не подписывать, а «продолжить воевать».
Он также заявил, что после переговоров у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он лишь выразил обеспокоенность любого рода соглашениями и пообещал, что Лондон будет поддерживать Киев.
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«Это полная чушь и российская пропаганда», — прокомментировал ситуацию Джонсон.
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Евгения Парфентьева