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Сбежавшие из РФ бывшие депутаты готовят к предстоящему в Вашингтоне саммиту НАТО террористический план. Они собираются совершить ряд убийств, а также акции силовой дестабилизации ситуации в России.
Об этом сообщает британская газета The Times. Авторы статьи утверждают, что экс-депутаты обратились к НАТО с призывом поддержать кампанию убийств. В публикации уточняется, что речь идёт о лицах, считающихся частью российской властной структуры. Сообщается, что около 60 политиков в изгнании встречались на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план по свержению Кремля.
В частности, этот план предполагает призывы в адрес Запада поставлять больше вооружений Киеву, ввести больше антироссийских санкций, поддержать действия по дестабилизации ситуации внутри России, в том числе убийства политических деятелей и попытки силового свержения власти. Это предложение экс-депутаты намерены представить на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале июля, сообщают авторы материала.
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