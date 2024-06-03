Проживающий в Лондоне политик Андрей Сидельников объявлен в розыск

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск политика Андрея Сидельникова. После бегства из России он постоянно проживает в Лондоне.
Информация об этом появилась в базе розыска МВД. В карточке указано, что политик разыскивается по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется. Скорее всего, речь идёт о терроризме.
В мае нынешнего года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Сидельникова уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (терроризм). В ходе так называемого Съезда народных депутатов, организованного иноагентом Ильёй Пономарёвым*, политик призывал наносить удары при помощи беспилотников по избирательным участкам в день выборов президента РФ в марте 2024 года и таким образом сорвать голосование.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов