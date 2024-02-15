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Тысячи автомобилей Bentley, Porshe и Audi конфискованы в портах США из-за детали из КНР

В портах США заблокированы Тысячи автомобилей Bentley, Porshe и Audi
15 февраля 2024, 09:14
Фото: istockphoto/Apriori1

Фото: istockphoto/Apriori1

В американских портах заблокированы несколько тысяч автомобилей Bentley, Porshe и Audi. Это произошло после того, как поставщик (материнская группа Volkswagen) обнаружил в машинах компонент, поставленный с «запада Китая».

Наличие такой детали нарушает действующий в США закон о борьбе с принудительным трудом, сообщает Financial Times. Вашингтон считает, что именно такой труд используется властями КНР в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, где проживает самое многочисленное в Китае национальное меньшинство — исповедующие ислам уйгуры. Американцы не раз обвиняли Пекин в геноциде по отношению к этому народу.

Источники издания не смогли подтвердить, что деталь, из-за которой была заблокирована крупная партия автомобилей, была произведена именно в Синьцзяне. Известно, что работники Volkswagen Group уже приступили к разборке автомобилей и замене запрещённой детали с одобрения таможенных органов США. Представители компании сообщили, что им было неизвестно происхождение компонента, так как он был получен от стороннего поставщика. Поставки машин в США Volkswagen приостановил до марта месяца.

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США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо посетить форум в Москве
15 февраля 2024, 08:17

Фото: iStock/mokee81

США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо посетить форум «За свободу наций!» в Москве, запланированный на 15–17 февраля. При этом Бермехо заявил, что всё равно примет участие в форуме виртуально.
По информации ТАСС, перуанского конгрессмена не допустили на посадку в Мехико из-за пролёта самолёта над территорией Соединённых Штатов.

«Когда мы делали пересадку в Мехико, компания Turkish Airlines проинформировала нас о получении предупреждения со стороны миграционной службы США. Хотя мы сообщили, что я как парламентарий обладаю дипломатическим паспортом, нам было отказано в допуске на борт», — цитирует агентство слова Бермехо.

Он отметил, что сложившаяся ситуация явно демонстрирует отношение Вашингтона к правам человека и свободе передвижения. Гильермо Бермехо подчеркнул, что в заявлениях миграционной службы США также видит неуважение к мексиканским властям.

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#сша
#москва
#самолет
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Посол России в Оттаве Степанов назвал арест в Канаде самолёта Ан-124 пиратством
15 февраля 2024, 08:04

Фото: iStock/olddays

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что арест российского самолёта Ан-124 в Канаде является пиратством. Об этом пишет РИА Новости.
«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — цитирует агентство слова собеседника.

Степанов также рассказал о дальнейших действиях МИДа РФ в связи со сложившейся ситуацией. По словам дипломата, Москва намерена добиться возвращения российского воздушного судна.

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#арест
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#канада
#самолет
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МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов о русскоязычных
15 февраля 2024, 07:12

Фото: iStockOleksii_Liskonih

14 февраля посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов вызван в МИД России для вручения ему официального протеста из-за высказываний ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзода Кудратходжаева.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «содержание и тональность» слов последнего находятся в полном противоречии с партнерскими и союзническими отношениями России и Узбекистана.

Напомним, что ранее Кудратхождаев в своём интервью проекту Alter Ego заявил, что после землетрясения 1966 года в Ташкенте остались люди из России, Беларуси и Украины, в том числе заключенные, которые помогали восстанавливать город.

«Но наш язык они, кстати, за 40−60 лет не выучили. Как утверждал Карл Маркс, это вроде бы ему принадлежит или говорят, что ему принадлежит. Язык страны, где он живет, не знает два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал, но, видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать», — выразил свои мысли ректор.

МИД РФ напомнил, что живым свидетельством дружбы двух стран как раз таки является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году, которое стало возможным только благодаря «объединенным усилиям огромной страны», и выразил надежду на то, что любые попытки поссорить между собой российский и узбекский народы заранее обречены на провал.

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#русский язык
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#россия
#мид рф
#посол
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Путин: Смысла в НАТО уже нет, это лишь инструмент американской внешней политики
ТАСС: Президент Владимир Путин заявил о бессмысленности существования НАТО
15 февраля 2024, 06:32

Фото: iStock/Darwel

Российский президент Владимир Путин считает, что на сегодняшний день нет уже никакого смысла в существовании НАТО, поскольку на сегодняшний день Североатлантический альянс целиком и полностью трансформировался в инструмент внешней политики Вашингтона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы государства журналисту Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путину».
«Считаю, что НАТО вообще ни к чему уже. Если США считают, что этот инструмент внешней политики им не нужен, это их решение», — сказал Путин Зарубину.

До этого Владимир Путин заявил, что вопреки заявлениям Олафа Шольца и Риши Сунака, он никогда не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. По его словам, непосредственным триггером для начала СВО стали отказ Киева от Минских соглашений и удары по Донбассу. Путин выразил сожаление, что РФ н начала активных действий на Украине ещё раньше.

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#сша
#нато
#россия
#интервью
#владимир путин
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Путин рассказал, что говорил с Карлсоном без камер по поводу еврейских погромов
Путин: Тема еврейских погромов выявила тот факт, что Блинкен — наш человек
15 февраля 2024, 04:07

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин заявил о беседе с американским журналистом Такером Карлсоном при выключенных камерах на самые разные темы, одна из которых касалась еврейских погромов в Российской империи. Об этом глава российского государства рассказал репортёру Павлу Зарубину, пишет «Российская газета».
Путин отметил, что вопрос демонизации России, связанный с межэтническими событиями, должен был бы возникнуть в официальной части интервью. Президент РФ обратил внимание на то, что тема еврейских погромов в Российской империи регулярно используется для демонизации России.

«Одной из тем, о которых мы говорили, когда камеры уже были выключены - это то, о чем говорил госсекретарь США Энтони Блинкен - о том, что его родственники, его прадед бежал из РФ от еврейских погромов...», — рассказал президент, уточнив, что родня Блинкена бежала в 1904 году из-под Киева.

Путин задал вопрос о том, считает ли Блинкен, что Киев и прилегающие территории — это исконно российская территория. Президент РФ предположил, что Блинкен считает, что никакой Украины в 1904 году не было. Он со смехом назвал американского госсекретаря «нашим человеком» и сказал, что такие заявления могут привести Блинкена к провалу.

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#владимир путин
#интервью
#журналисты
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Пентагон: С начала СВО западные союзники предоставили Киеву $85 млрд помощи
Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл объемы военной помощи Киеву с начала СВО
15 февраля 2024, 02:19

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Союзники Украины предоставили киевскому режиму военную помощь на общую сумму более $85 млрд с начала СВО, заявил министр обороны США Ллойд Остин, которого цитируют «Известия».
«Историческая коалиция под руководством США, объединяющая около 50 стран со всего мира, выделила Украине более $85 млрд военной помощи», — сообщил Остин, отметив, что это общая сумма с февраля 2022 года.

Кроме того, в заявлении он отметил, что более дюжины украинских союзников больше вкладываются в самооборону киевского режима, чем Соединенные Штаты.

Лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом заявила представитель пресс-службы Евросовета в соцсети X. При этом уточняется, что Евросоюз продолжает сохранять лидерство и ответственность в поддержке киевских властей.

Ранее глава национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что если Украина не получит деньги от стран Запада, то ограниченному в средствах Киеву придется тратить деньги на приоритетные цели.

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#помощь
#украина
#финансирование
#сша
#евросоюз
#деньги
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Алиев: Мир очень близок к Третьей мировой войне
Anadolu: Президент Азербайджана Алиев заявил об опасной близости Третьей мировой
15 февраля 2024, 01:08

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Мир очень близок к Третьей мировой войне, заявил вновь избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии собственной инаугурации. Об этом 14 февраля пишет турецкое агентство Anadolu. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство «Анадолу».
«Мир очень близок к третьей мировой войне. Некоторые считают, что эта война уже началась. В этот сложный момент азербайджанская армия показала свою силу. Армения и те, кто поддерживает эту страну в военном отношении, должны знать, что нас ничто не остановит. Если территориальные претензии к нам не прекратятся, если Армения не отрегулирует свои законы, мирного соглашения не будет», – заявил Алиев.

Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Азербайджаном. Однако, по его словам, Баку затягивает этот процесс. А вчера на границе двух стран прошли боестолкновения, в которых обе стороны обвинили друг друга. Сначала в Министерстве обороны Армении заявляли, что 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения армии Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд в Сюникской области. После армянская сторона обвинила азербайджанскую в смерти двух военнослужащих на границе.

Последнее противостояние между Арменией и Азербайджаном произошло в 2023 году.

19 сентября Баку объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Минобороны страны заявило, что намерено достигнуть нескольких целей, одной из которых, стало выведение армянских войск из Карабаха. При этом Армения настаивала, что ее военных нет на территории региона. В результате непродолжительных боевых действий, 30 человек погибли, более 200 получили ранения. Среди убитых и пострадавших были мирные жители.

20 сентября при посредничестве российских миротворцев, огонь в регионе был прекращен.

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#армения
#азербайджан
#политика
#война
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Путин назвал Такера Карлсона «опасным человеком» и допустил шанс его ареста
ТАСС: Путин рассказал о впечатлениях об интервью с журналистом Карлсоном
15 февраля 2024, 00:13

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Российский президент Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком», поскольку тот во время проведения интервью с Путиным избрал тактику терпеливого и благодарного слушателя. Своими впечатлениями от беседы с Карлсоном глава России поделился с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Путин добавил, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном, потому что тот шел жёстко по своему, заранее намеченному, плану и исполнил его.



«Я, честно говоря, думал, что он как раз будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые "острые вопросы". Я не просто был к этому готов — я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать. Но он избрал другую тактику», — рассказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путину».

Владимир Путин допустил, что после этого интервью американского журналиста и телеведущего на родине могут арестовать, подобно основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, но подчеркнул, что Карлсон знал, на что шёл, и это его выбор. В случае ареста Такера Карлсона США покажут всему миру свое истинное лицо «либерально-демократической» диктатуры, считает Владимир Путин.

Число просмотров поста журналиста и телеведущего Такера Карлсона с интервью российского президента Владимира Путина в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) уже превысило 200 млн. Напомним, изначально интервью Карлсона с Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.

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#арест
#владимир путин
#интервью
#сша
#журналисты
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Путин: Байден для России лучше, чем Трамп, так как он более прогнозируемый
РИА Новости: Путин высказался о главных кандидатах на пост президента США
14 февраля 2024, 23:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Россия будет готова работать с любым президентом Соединённых Штатов, которого изберет американский народ, но для Москвы предпочтительнее победа нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, как более опытного и прогнозируемого политика. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин .




Глава российского государства не стал ставить какие-либо диагнозы касательно Джо Байдена, однако отметил, что политика его администрации в высшей степени вредоносна для России.

«Не считаю Байдена недееспособным, я ничего подобного не видел, но я не врач, не могу давать оценку», — отметил Путин.
Что касается главного соперника Байдена на грядущих в ноябре выборах президента США Дональда Трампа, то Владимир Путин считает, что у того есть собственный взгляд на то, как должны развиваться отношения США с их союзниками. По его словам, США и Европа должны сами разбираться с расходами по обороне или платой за «атомный зонтик» НАТО, о чём и говорит Трамп.

Бывший президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. Он подчеркнул,
что Путин и Си Цзиньпин любят свои государства и хотят, чтобы они преуспевали, в отличие от нынешнего американского президента Джо Байдена. Экс-президент США добавил, что знает главу российского государства очень хорошо, «он сообразительный человек».

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