Тысячи автомобилей Bentley, Porshe и Audi конфискованы в портах США из-за детали из КНР

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В американских портах заблокированы несколько тысяч автомобилей Bentley, Porshe и Audi. Это произошло после того, как поставщик (материнская группа Volkswagen) обнаружил в машинах компонент, поставленный с «запада Китая».
Источники издания не смогли подтвердить, что деталь, из-за которой была заблокирована крупная партия автомобилей, была произведена именно в Синьцзяне. Известно, что работники Volkswagen Group уже приступили к разборке автомобилей и замене запрещённой детали с одобрения таможенных органов США. Представители компании сообщили, что им было неизвестно происхождение компонента, так как он был получен от стороннего поставщика. Поставки машин в США Volkswagen приостановил до марта месяца.
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