В ЕС предложили план на случай, если Трамп «бросит Европу»

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Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что Евросоюзу для достижения независимости необходимо более тесное сотрудничество в области обороны на тот случай, если Дональд Трамп станет президентом США и «бросит Европу». Об этом сообщает Funke.
Напомним, следующие выборы президента США пройдут в ноябре текущего года. Бывший американский лидер Дональд Трамп планирует выдвигать свою кандидатуру от Республиканской партии. Нынешний глава государства Джо Байден в апреле сообщил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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