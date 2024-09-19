Трамп рассказал, собирается ли встречаться с Зеленским

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что возможна его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в США. Об этом сообщает Reuters.
«Вероятно, да», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече, однако не уточнил ни время, ни место предполагаемых переговоров.Ранее Белый дом через своего координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби отказался комментировать возможность встречи Зеленского с действующим президентом США Джо Байденом, отметив, что подобные события пока не анонсируются.
В июле Зеленский сообщал о телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого они обсудили перспективу личной встречи. Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что украинское «весеннее наступление» не состоялось, сославшись на обширные минные поля, установленные Россией.
Ранее сообщалось, что США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Елена Перлова