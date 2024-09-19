Белый дом молчит: Будет ли Байден встречаться с Зеленским на фоне глобальных угроз

США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
На брифинге Кирби отметил, что в настоящее время нет информации о запланированной встрече, как в Белом доме, так и в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден выступит на Генассамблее 24 сентября и проведет встречи с мировыми лидерами. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 24 по 30 сентября.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Киева. По его словам, готовы все пункты, все ключевые акценты, а также определены необходимые дополнения и детали к плану. Теперь, по мнению украинского лидера, осталось только реализовать этот план.
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«У меня на сегодня нет встречи, чтобы о ней объявить», – сказал Кирби.
До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден выступит на Генассамблее 24 сентября и проведет встречи с мировыми лидерами. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 24 по 30 сентября.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Киева. По его словам, готовы все пункты, все ключевые акценты, а также определены необходимые дополнения и детали к плану. Теперь, по мнению украинского лидера, осталось только реализовать этот план.
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Елена Перлова