Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу со своим легитимно действующим коллегой Дональдом Трампом. Разговор двух лидеров уже с первых минут неожиданно перешёл на повышенные тона.

Например, во фразе хозяина Белого дома, сказанной достаточно громко, прозвучал оборот «stupid president» (англ. «тупой президент»). Запись сумбурного начала беседы моментально разошлась по всему миру. Многие телеграм-каналы и сетевые средства массовой информации тут же предположили, что Трамп таким невежливым образом обратился к своему собеседнику. Однако оказалось, что американский лидер имел ввиду своего предшественника Джозефа Байдена.



Американский президент упрекнул в «тупизне» бывшего президента США за то, что тот оказывал военную и финансовую помощь Украине. Для Зеленского это ненамного улучшило ситуацию. Когда киевский лидер пытался что-то возразить или прокомментировать, собеседник буквально его «заткнул».



«Я могу сказать, мистер президент?» — заикнулся Зеленский.



«Нет, ты и так много сказал!» — резко ответил ему Трамп.



Александр Бойцов