Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Планируемая общая пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского отменена. Просроченный украинский президент досрочно покинул Белый дом.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Реакция главы киевского режима на практически проваленные им переговоры пока неизвестна. Что касается Трампа, то он уже прокомментировал встречу с Зеленским в своей социальной сети.
Фраза «он может вернуться» говорит о том, что американский президент практически выгнал Зеленского, отправив его восвояси ни с чем, но предоставив шанс «одуматься».
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«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда было бы не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что через эмоции я определил, что президент Зеленский не готов к миру. А если Америка будет вовлечена, он почувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно чьё бы то ни было преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», - написал Трамп.
Фраза «он может вернуться» говорит о том, что американский президент практически выгнал Зеленского, отправив его восвояси ни с чем, но предоставив шанс «одуматься».
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Александр Бойцов