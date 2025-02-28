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Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Зеленский провалил переговоры с Трампом
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Планируемая общая пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского отменена. Просроченный украинский президент досрочно покинул Белый дом.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Реакция главы киевского режима на практически проваленные им переговоры пока неизвестна. Что касается Трампа, то он уже прокомментировал встречу с Зеленским в своей социальной сети.

«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда было бы не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что через эмоции я определил, что президент Зеленский не готов к миру. А если Америка будет вовлечена, он почувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно чьё бы то ни было преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», - написал Трамп.

Фраза «он может вернуться» говорит о том, что американский президент практически выгнал Зеленского, отправив его восвояси ни с чем, но предоставив шанс «одуматься».

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Трамп в разговоре с Зеленским назвал Байдена «тупым президентом»
28 февраля 2025, 21:37

Фрагмент встречи Трампа и Зеленского (скрин видео украинских СМИ)

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу со своим легитимно действующим коллегой Дональдом Трампом. Разговор двух лидеров уже с первых минут неожиданно перешёл на повышенные тона.
Например, во фразе хозяина Белого дома, сказанной достаточно громко, прозвучал оборот «stupid president» (англ. «тупой президент»). Запись сумбурного начала беседы моментально разошлась по всему миру. Многие телеграм-каналы и сетевые средства массовой информации тут же предположили, что Трамп таким невежливым образом обратился к своему собеседнику. Однако оказалось, что американский лидер имел ввиду своего предшественника Джозефа Байдена.

Американский президент упрекнул в «тупизне» бывшего президента США за то, что тот оказывал военную и финансовую помощь Украине. Для Зеленского это ненамного улучшило ситуацию. Когда киевский лидер пытался что-то возразить или прокомментировать, собеседник буквально его «заткнул».

«Я могу сказать, мистер президент?» — заикнулся Зеленский.

«Нет, ты и так много сказал!» — резко ответил ему Трамп.
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«Мои ребята»: Путин разговорным оборотом охарактеризовал бойцов СВО
Путин назвал участников спецоперации «своими ребятами»
28 февраля 2025, 20:20

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Во время разговора он ещё раз подчеркнул, что считает всех участников специальной военной операции «своими ребятами».
«Как я некоторым коллегам уже говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано», — сказал глава государства.

Президент обратил внимание главы российского региона на необходимость держать под непосредственным личным контролем все проблемы и трудности, с которыми могут столкнуться военнослужащие и члены их семей.

«Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», — ответил Кобзев.

Путин также сказал, что ему, главам регионов и всем гражданам страны обязательно нужно помнить тех, кто сражается, а порой и отдаёт свою жизнь, защищая Отечество.

«Героев России нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем», — подчеркнул российский лидер.

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В Белом доме начались переговоры между Трампом и Зеленским
28 февраля 2025, 20:20

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Просроченный украинский президент прибыл в рабочую резиденцию лидера США Дональда Трампа. Переговоры между главами государств уже начались.
Как сообщает CNN, вновь избранный президент США встретил главу киевского режима у входа в Белый дом «при полном параде». Самолёт с украинским политиком приземлился в Штатах в ночь на 28 февраля. Борт вылетел из ирландского аэропорта Шаннон и приземлился на авиабазе «Эндрюс» в штате Мэриленд.

После обмена рукопожатиями при встрече, Трамп и Зеленский направились внутрь здания. Ожидается, что переговоры лидеров двух стран в основном будут посвящены урегулированию вооружённого конфликта на Украине и сделке между Вашингтоном и Киевом, касающейся совместной добычи на территории европейского пока ещё государства редкоземельных минералов.

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Маск раскрыл имя следующего президента США
Маск назвал Джея Ди Вэнса следующим президентом США
28 февраля 2025, 19:21

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс станет следующим президентом страны, заявил миллиардер Илон Маск в социальных сетях.
«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — сказано в публикации.
Таким образом предприниматель отреагировал на пост одного из юзеров на тему разговора Вэнса и британского премьера Кира Стармера о свободе слова в Великобритании.

Ранее Илон Маск заявлял, что ему угрожают на фоне его работы по уменьшению государственных расходов. Он подчеркнул, что если не вмешаться, то США обанкротятся.

«Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — говорил Маск.
При этом источник угроз создатель соцсети X не назвал.

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США выдали агреман на назначение нового посла РФ
МИД: США выдали агреман на назначение нового посла РФ Дарчиева
28 февраля 2025, 17:20

Фото: iStock/Sven Loeffler

США в рамках консультаций в Стамбуле передали РФ официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом. Об этом говорится на сайте МИД РФ.
По данным российского внешнеполитического ведомства, отъезд к месту службы Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Напомним, 27 февраля представители России и Соединенных Штатов провели переговоры в Стамбуле, которые были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух государств. Примечательно, что встреча продлилась более шести часов.

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