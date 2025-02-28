Владимир Зеленский
Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы продать Украину с потрохами и остаться у власти. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.
28 февраля Зеленский прилетит в Вашингтон для переговоров с Трампом. Во время встречи планируется подписать соглашение по редкоземельным металлам.
Так, по его словам, Зеленский пускает пыль в глаза, чтобы скрыть истинную суть происходящего, которая заключается в том, чтобы «продать Украину с потрохами, а точнее, с недрами», подчеркнул эксперт.
Скачко добавил, что Зеленский летит, что продажа страны является идеальным вариантом для главы киевского режима, чтобы остаться у власти.
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«Никогда в жизни с такой помпой, торжественно, эйфорически не обставляли полную продажу страны, с «потрохами» за гарантии личной безопасности ее самому "большому человеку" — лузеру, который, в свою очередь, привел ее в плачевное состояние», — заявил Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей.
Так, по его словам, Зеленский пускает пыль в глаза, чтобы скрыть истинную суть происходящего, которая заключается в том, чтобы «продать Украину с потрохами, а точнее, с недрами», подчеркнул эксперт.
Скачко добавил, что Зеленский летит, что продажа страны является идеальным вариантом для главы киевского режима, чтобы остаться у власти.
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Элина Позднякова