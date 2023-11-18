ЦАХАЛ опроверг сообщение о том, что приказал эвакуироваться из «Аш-Шифы»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорит, что не просила провести эвакуацию пациентов или сотрудников из больницы «Аш-Шифа» в Газе.
Напомним, что ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что израильские военные, ищущие военных ХАМАС проводят спецоперацию на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, где они дали один час на эвакуацию медучреждения.
ЦАХАЛ отметил, что удовлетворил просьбу директора больницы и разрешил некоторым людям безопасно эвакуироваться. Армия подчеркнула, что сотрудники «Аш-Шифы» останутся в больнице, чтобы продолжить следить за больными, у которых нет возможности эвакуироваться.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в ходе объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В скором времени военнослужащие организации вступили в приграничные районы на юге.
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ЦАХАЛ отметил, что удовлетворил просьбу директора больницы и разрешил некоторым людям безопасно эвакуироваться. Армия подчеркнула, что сотрудники «Аш-Шифы» останутся в больнице, чтобы продолжить следить за больными, у которых нет возможности эвакуироваться.
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Дана Игумнова