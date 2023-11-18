ХАМАС отказался от переговоров с Израилем о судьбе заложников

Палестинское движение ХАМАС прекратило ХАМАС прекратил переговоры с Израилем о судьбе захваченных заложников, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви. По его словам, которые приводит «Форбс» у израильской стороны нет сведений о состоянии пленных, и ХАМАС не предоставляло их списки.