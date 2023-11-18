ХАМАС отказался от переговоров с Израилем о судьбе заложников

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Палестинское движение ХАМАС прекратило ХАМАС прекратил переговоры с Израилем о судьбе захваченных заложников, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви. По его словам, которые приводит «Форбс» у израильской стороны нет сведений о состоянии пленных, и ХАМАС не предоставляло их списки.
Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что еврейское государство не согласится на перемирие без освобождения заложников.
Также ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
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«Главное правило: если мы поймём, что есть возможность освободить заложников без манипуляций, без пиара ХАМАС, освободить большую группу наших похищенных, только тогда мы согласимся на прекращение огня», — отметил он.
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Артем Путинцев