Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Фото: сайт Кремля
Турция поддержала кандидатуру нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Напомним, что в прошлую пятницу глава правительства посетил Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Страна была одним из последних четырёх членов НАТО, которые ещё не поддержали Рютте.
Телеканал отмечает, что теперь политик должен получить поддержку от Венгрии, Словакии и Румынии.
Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть своё пост ещё 1 октября 2022 года. В марте этого же года лидеры стран альянса на саммите приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года из-за событий на Украине. Затем Столтенберг объявил, что срок его полномочий продлён до 1 октября 2024 года.
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Телеканал отмечает, что теперь политик должен получить поддержку от Венгрии, Словакии и Румынии.
Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть своё пост ещё 1 октября 2022 года. В марте этого же года лидеры стран альянса на саммите приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года из-за событий на Украине. Затем Столтенберг объявил, что срок его полномочий продлён до 1 октября 2024 года.
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Анастасия Чинкова