Турция потребовала привлечь к ответственности премьера Израиля Нетаньяху

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Турецкие адвокаты подали запрос в Международный уголовный суд (МУС) на привлечение к ответственности восьми израильских высокопоставленных чиновников, в том числе и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что с инициативой выступили двое турецких адвокатов, которые требуют привлечь к ответственности политиков Израиля за их противоправные действия в секторе Газа.
Ранее, на прошлой неделе, генеральная прокуратура Стамбула направила запрос в Минюст Турции с требованием возбудить уголовное дело в отношении Нетаньяху, а также потребовала МУС осудить израильского политика за геноцид в секторе Газа.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведении работы над объявлением Израиля «военным преступником».
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Ранее, на прошлой неделе, генеральная прокуратура Стамбула направила запрос в Минюст Турции с требованием возбудить уголовное дело в отношении Нетаньяху, а также потребовала МУС осудить израильского политика за геноцид в секторе Газа.
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Анастасия Чинкова