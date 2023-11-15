Эрдоган: Израиль — террористическое государство, проклятое во всем мире

Фото: сайт Кремля
Во время выступления в парламенте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова назвал Израиль террористическим государством, а также заявил, что если он продолжит свою «бойню», то будет проклят во всем мире.
Турецкий лидер сравнил разочарование, которое, по его мнению, непременно постигнет Израиль, с тем, которое испытала Армения во время карабахского конфликта, передает издание Yeni Safak. Говоря о еврейском государстве как о террористическом, Эрдоган подчеркнул, что имеет ввиду прежде всего убийство солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) иностранных журналистов, мирных жителей и детей в секторе Газа.
Президент Турции также добавил, что предпримет все возможные усилия, чтобы организаторы геноцида палестинского народа понесли заслуженное наказание. Понятно, что при этом Эрдоган имел ввиду израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого ранее отказался считать собеседником. Накануне, 14 ноября, турецкое министерство юстиции направило в Генеральную прокуратору запрос с требованием возбудить против Нетаньяху уголовное дело о геноциде палестинцев.
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Президент Турции также добавил, что предпримет все возможные усилия, чтобы организаторы геноцида палестинского народа понесли заслуженное наказание. Понятно, что при этом Эрдоган имел ввиду израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого ранее отказался считать собеседником. Накануне, 14 ноября, турецкое министерство юстиции направило в Генеральную прокуратору запрос с требованием возбудить против Нетаньяху уголовное дело о геноциде палестинцев.
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Александр Бойцов