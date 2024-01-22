Туск: Польша присоединилась к вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, которая была принята на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом Туск сообщил во время визита на Украину на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.