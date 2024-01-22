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Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, которая была принята на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом Туск сообщил во время визита на Украину на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.
Принятая декларация стан G7 призывает мобилизовать демократические государства для поддержания Украины. Примечательно, что описанные в документе обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации.
Ранее сообщалось, что заключенный в середине января договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева. Автор Ева Оттенберг отмечает, что такой поступок со стороны Великобритании отдалил момент начала мирных переговоров по урегулированию противостояния.
Напомним, гарантии безопасности для украинской стороны могут быть оформлены в качестве двусторонних соглашений с Францией, Германией, США и другими государствами. Однако далеко не все страны готовы оказывать Киеву регулярную финансовую поддержку.
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Ранее сообщалось, что заключенный в середине января договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева. Автор Ева Оттенберг отмечает, что такой поступок со стороны Великобритании отдалил момент начала мирных переговоров по урегулированию противостояния.
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Екатерина Коршунова