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Заключенный в середине января договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Автор Ева Оттенберг отмечает, что такой поступок со стороны Великобритании отдалил момент начала мирных переговоров по урегулированию противостояния. По мнению Оттенберг, это явная провокация.
Сообщается, что при победе в украинском конфликте РФ начнет ставить собственные условия. Автор подчеркивает, что Вашингтон это осознает, по этой причине за последнее время выражался интерес к мирным переговорам.
Напомним, Великобритания и Украина 12 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.
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Сообщается, что при победе в украинском конфликте РФ начнет ставить собственные условия. Автор подчеркивает, что Вашингтон это осознает, по этой причине за последнее время выражался интерес к мирным переговорам.
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Екатерина Коршунова