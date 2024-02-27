Туск: Ссора Польши и Украины стала бы величайшим идиотизмом

Фото: сайт премьер-министра Польши
Ссора между Украиной и Польшей из-за «зернового вопроса" стала бы величайшим идиотизмом в истории взаимоотношений двух стран», однако Киев должен учитывать требования польских и европейских фермеров. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.
«Надеюсь, что украинские политики откажутся от ненужных эмоциональных комментариев. Понятно, что это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, что могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решение по этому делу, это был бы величайший идиотизм в истории наших народов», — сказал Туск.По словам Туска, сейчас есть «критический момент», который касается экспорта украинской агропродукции в Польшу и другие страны Евросоюза без пошлины. Польский премьер утверждает, что это неприемлемо для сотен тысяч фермеров Старого Света.
Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны, а украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам встречи глав министерства сельского хозяйства стран Евросоюза.
Он также добавил, что в идеале необходимо наладить помощь с транзитом и транспортом через порты, чтобы сельскохозяйственная продукция направлялась на рынки, где Киев традиционно продавал зерно. По словам Войцеховского, ни один рынок не способен выдержать такой уровень увеличения поставок.
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