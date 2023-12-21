У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, так как она только что признала, что юридическая система страны в порядке. Об этом Орбан сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Речь идёт о возобновлении процедуры наказания по седьмой статье за нарушение верховенства закона, что может повлечь за собой приостановку права голоса.
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