У Греты Тунберг из-за поддержки Палестины отобрали микрофон прямо на митинге

Фото: РИА Новости/Шерри Парди
Во время выступления на митинге в Амстердаме шведской активистки Греты Тунберг неизвестный мужчина попытался отобрать у неё микрофон после того, как она в своей речи высказалась в защиту Палестины и сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.
Тунберг пришла на амстердамский митинг с черно-белым палестинским шарфом и после своих высказываний в защиту климата, пригласила на сцену палестинскую женщину, обвинившую Израиль в геноциде.
После этого один из собравшихся поднялся на сцену и стал отнимать микрофон у Тунберг. Мужчина заявил, что пришел на климатический митинг, а не на политическую конференцию.
Как свидетельствуют кадры телеканала NOS, мужчину удалось быстро вывести со сцены.
Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг будет удалено из всех школьных учебников в Израиле. Такое решение было принято израильским министерством образования после того, как она организовала и провела онлайн-акцию в поддержку Палестины. В ведомстве подчеркнули, что такая позиция Тунберг лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей
Грета Тунберг опубликовала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) пост в защиту и поддержку жителей Палестины. Она призвала прекратить кровопролитный конфликт, в котором гибнут мирные люди и дети. После этого выступления представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар зявил, что те, кто поддерживает Тунберг, одобряет и поддерживает также и терроризм.
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После этого один из собравшихся поднялся на сцену и стал отнимать микрофон у Тунберг. Мужчина заявил, что пришел на климатический митинг, а не на политическую конференцию.
«На оккупированной земле нет климатической справедливости», — сказала в ответ Грета.
Как свидетельствуют кадры телеканала NOS, мужчину удалось быстро вывести со сцены.
Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг будет удалено из всех школьных учебников в Израиле. Такое решение было принято израильским министерством образования после того, как она организовала и провела онлайн-акцию в поддержку Палестины. В ведомстве подчеркнули, что такая позиция Тунберг лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей
Грета Тунберг опубликовала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) пост в защиту и поддержку жителей Палестины. Она призвала прекратить кровопролитный конфликт, в котором гибнут мирные люди и дети. После этого выступления представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар зявил, что те, кто поддерживает Тунберг, одобряет и поддерживает также и терроризм.
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Артем Путинцев