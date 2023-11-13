«У тебя нет денег взаймы?»: Захарова спародировала звонок Зеленского Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до Дональда Трампа, чтобы выпросить у него ещё денег, заявила официальный представитель МИД России МАрия Захарова, комментируя информацию о том, что офис президента Украины настаивает на этом разговоре.