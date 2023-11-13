«У тебя нет денег взаймы?»: Захарова спародировала звонок Зеленского Трампу

Фото: Telegram-канал МИД РФ
Президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до Дональда Трампа, чтобы выпросить у него ещё денег, заявила официальный представитель МИД России МАрия Захарова, комментируя информацию о том, что офис президента Украины настаивает на этом разговоре.
«Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу», — так спародировала Захарова примерный текст звонка украинского лидера.Напомним, что ранее украинское издание «Страна» написало о том, что офис президента Украины пытается организовать «прямой разговор» Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. Речь может идти о том, чтобы убедить Трампа поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе США его соратники по Республиканской партии.
Читайте также:
Зеленский пытается дозвониться до Трампа ради переговоров
Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»
Захарова рассказала, зачем Зеленский отправился в США
Артем Путинцев