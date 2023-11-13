Зеленский пытается дозвониться до Трампа ради переговоров

Офис президента Украины пытается организовать «прямой разговор» Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает украинское издание «Страна». По данным издания, речь может идти о том, чтобы убедить Трампа поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе США его соратники по Республиканской партии.