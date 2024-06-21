Уголовное дело против Виталия Гогунского завели на Украине

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Уголовное дело против актера Виталия Гогунского завели на Украине. Как сообщает в социальных сетях Служба безопасности Украины (СБУ), исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» обвиняется в поддержке спецоперации на Украине.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает… РФ», – сказано в публикации украинских силовиков.
Уголовные дела заведены по статьям о распространении материалов, призывающих изменить украинские границы, а также о коллаборационной деятельности и пропаганде войны. По законам республики, Гогунскому грозит тюремный срок в 12 лет лишения свободы. Обвинение направлено в суд.
До этого СБУ не единожды заочно обвиняла российских представителей, но это не вызвало никаких последствий.
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