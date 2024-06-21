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Уголовное дело против Виталия Гогунского завели на Украине

СБУ открыла дело против артиста Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале «Универ»
21 июня 2024, 17:22
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Уголовное дело против актера Виталия Гогунского завели на Украине. Как сообщает в социальных сетях Служба безопасности Украины (СБУ), исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» обвиняется в поддержке спецоперации на Украине.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает… РФ», – сказано в публикации украинских силовиков.

Уголовные дела заведены по статьям о распространении материалов, призывающих изменить украинские границы, а также о коллаборационной деятельности и пропаганде войны. По законам республики, Гогунскому грозит тюремный срок в 12 лет лишения свободы. Обвинение направлено в суд.



До этого СБУ не единожды заочно обвиняла российских представителей, но это не вызвало никаких последствий.

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#россия
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#новости
В Раде Сырского обвинили в прорыве ВС РФ под Торецком
Депутат Рады Безуглая обвинила командование ВСУ в прорыве России под Торецком
21 июня 2024, 17:05

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что в продвижении ВС РФ под Торецком виноваты генералы ВСУ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, российские войска уже на подходе к трассе, ведущей в город, а ВСУ до сих пор не подготовили фортификационные заграждения на этом участке.

Депутат озвучила подозрения в том, что главком ВСУ Александр Сырский может являться пособником командующего восточным фронтом, который снимает подготовленные бригады с участков, где ожидается наступление ВС РФ.

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#город
#депутат
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#украина
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«Не просто так»: политолог объяснил проверку готовности войск Белоруссии
Политолог Михайлов: Белоруссия проверяет войска из-за скоплений ВСУ на границе
21 июня 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Белоруссии поступают сообщения о том, что наиболее боеспособные подразделения украинских боевиков группируются у границы с Белоруссией, под Житомиром. Туда же перебрасывается и западное вооружение.
Поэтому белорусское Минобороны начало внезапно проверять готовность своих военнослужащих к выполнению боевых задач. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказал политолог Евгений Михайлов. По словам собеседника, к проверке привлекли все роды войск Белоруссии.

«Это, конечно, не может не вызывать опасения у белорусских властей. Потому что, вполне вероятно, может случиться некая провокация, как, например, в районе Белгородской области, когда диверсионные группы проникли на территорию России», – сказал Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что РФ и Белоруссия готовы биться против интересов Запада на Украине, тем более что Россия обеспечивает своего союзника высокоточными вооружениями, а оборона государств уже общая.

Скопление боевиков ВСУ на границе – не единственная проблема Белоруссии, ведь обстановку постоянно нагнетает и польская сторона, озвучивая угрожающие высказывания Минску.

Помимо этого, поляки милитаризируются, заказывая танки, зенитки и другую технику тысячами. Михайлов уточнил, что польские соседи хотят «откусить» у Белоруссии кусок территории, которую считают своей, когда «кусать друг друга» начнут все, а также сохранить свою государственность.

«Польша не просто так это делает. Так как польский и украинский факторы вызывают тревогу — белорусы готовятся. Ничего удивительного: лучше быть готовыми, чем мертвыми, — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии внезапно стали проверять боеготовность Вооруженных сил.

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Стали известны стратегические планы Польши на границе с Россией
Лукас Лейроз: Польша пытается оказать военное давление на Москву
21 июня 2024, 16:53

Фото: IStock/Panama7

Развертывание противопехотных мин на границе с Калининградом является очередной провокацией со стороны Польши, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
Правительство Польши настроено воинственно. При помощи военных угроз и полномасштабных учений оно пытается «задушить» Россию в Балтийском море. Размещение противопехотных мин на границах также будет представлять большую опасность для мирных граждан РФ, сообщает эксперт.


«Калининград уже давно является мишенью западных держав из-за своей стратегической географии, которая позволяет Москве удерживать военные позиции в Балтийском море», —резюмирует аналитик.

В конце мая депутат польского сейма Михал Дворчик заявлял, что Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и активно применять их на границе с Россией.

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#мир
#польша
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Сентябрьские выборы в Подмосковье решено сделать трёхдневными
21 июня 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут проходить с 6 по 8 сентября, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области.
На прошедшем заседании Мособлизбирком решил провести выборы в течение трёх дней. Граждане, находящиеся в местах, где нет помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение, смогут проголосовать 6 и 7 сентября.
«Последние назначения выборов прошли в городских округах Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щёлково, Одинцовский и Раменский. Всего выборные кампании пройдут в 28 муниципальных образованиях Подмосковья. Ожидается, что принять участие в голосовании смогут свыше 2,5 млн избирателей», – говорится в сообщении.
Среди городских округов, где будут проводить голосование, – Волоколамский, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск, Пушкинский, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Наро-Фоминский и Сергиево-Посадский.

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Ядерный удар, ход СВО и хамство США: Путин сделал ряд громких заявлений по итогам визита во Вьетнам
Путин рассказал журналистам в Ханое про хамство США, ядерную доктрину и Украину: подробности
21 июня 2024, 15:05

Фото: cайт Кремля

По итогам визита во Вьетнам президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений. Глава государства рассказал журналистам о превентивном ядерном ударе, ходе СВО и дерзкой позиции США. Основные высказывания российского лидера приводит редакция «Радио 1».

Визит Путина во Вьетнам


Президент России прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. В рамках визита он встретился с высокопоставленными вьетнамскими лицами и главой государства То Ламом. Перед отъездом из Вьетнама Владимир Путин пообщался с журналистами.


Путин рассказал о хамстве США


Владимир Путин высказался о дерзкой политике США. По его словам, Запад все время усугубляет ситуацию, рассчитывая, что Россия испугается. Он также отметил, что хамство США и давление на другие страны в стратегическом плане идут Вашингтону во вред и этого никто не простит. Путин подчеркнул, что НАТО переезжает в Азию, в которой активно «сколачивается блоковая система», что создает угрозу для России.


Итоги переговоров России и Вьетнама: из-за чего США пришли в ярость и какие договоры заключил Путин в Ханое
Итоги переговоров России и Вьетнама: из-за чего США пришли в ярость и какие договоры заключил Путин в Ханое

Путин обратился к Западу


Владимир Путин указал на то, что Запад своими заявлениями и намерениями понижает порог применения ядерного оружия. По его словам, Запад не скрывает намерения нанести России стратегическое поражение. Глава государства подчеркнул, что Россия ничего не боится и задался вопросом о том, не лучше ли идти до конца.

«Я думаю, что это для всех понятно. Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?», — заявил президент.


Путин о ситуации на СВО


В ответ на военную помощь ВСУ со стороны ее западных союзников Россия также вправе направлять оружие в другие страны, заявил Путин. Он также прокомментировал информацию о новом наступлении ВСУ. По мнению президента, Киев попытается подать новое контрнаступление украинской армии как стратегический успех.


Западные союзники и США подталкивают Украину к тому, чтобы она продолжала вытеснять российские войска, заявил Путин. Российский лидер также сообщил о том, что не видел стремления Киева к проведению диалога с Москвой При этом Путин подчеркнул, что предложения России по урегулированию конфликта «лежат на столе».


Путин о ядерной доктрине и превентивном ударе


Владимир Путин поделился рассуждениями на тему нанесения Россией превентивного ядерного удара. Он отметил, что такой пункт в доктрине не нужен, поскольку ответно-встречный удар гарантировано уничтожит противника. Также глава государства заявил, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.

Путин отметил, что Россия наблюдает за действиями Запада и в случае возникновения угрозы адекватно отреагирует. Глава государства также сообщил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. По его словам, вероятный противник уже рассуждает о новых элементах. Президент пояснил, что речь идет о взрывных ядерных устройствах сверхмалой мощности. Путин отметил, что на Западе уже обсуждают применение таких средств, на что Москва обращает внимание.

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США не хотят становиться прямым участником конфликта на Украине
Аналитик Подберёзкин: США не хотят прямого участия в конфликте на Украине
21 июня 2024, 15:04

Фото: iStock/rarrarorro

США не хочет становиться прямым участником конфликта на Украине. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что у НАТО будет военная миссия на Украине.
21 июня Орбан заявил, что блок НАТО проведет военную миссию на Украине, однако Венгрия не станет участвовать в ней. Политик добавил, что Венгрия не станет поддерживать идею ни финансами, ни военными кадрами, ни техникой.

Эксперт считает, что страны Запада находятся на опасной границе между прямым и косвенным участием в украинском конфликте. По его словам, США понимают всю опасность такого положения и пока «сделали шаг в сторону». Подберёзкин предположил, что ЕС превратится в военно-политическую организацию со своей инфраструктурой.

По мнению специалиста, американцы пытаются потихоньку уйти в сторону.

«В том смысле, что они прямого участия не хотят, чтобы в этот замес не попасть. Но всячески подталкивают к этому европейцев», — заключил эксперт в беседе с RT.

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Песков объяснил слова Путина о готовности России идти до конца
Песков дал пояснение слов Путина по поводу СВО
21 июня 2024, 14:55

Фото: сайт Кремля/Валентина Певцова

Президент РФ Владимир Путин, говоря, что в столкновении с ВСУ Россия намерена "идти до конца", имел в виду достижение целей СВО, сообщил журналистам ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее на пресс-конференции в Ханое Владимир Путин заявил об эскалации конфликта со стороны запада. Он пояснил, что западные страны коллективно добиваются запугивание России и ее стратегического поражения в конфликте. Президент пояснил, что это положит конец государственности России и ее тысячелетней истории.

«А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?», — сообщил глава России.
«Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — объяснил слова президента Дмитрий Песков.

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Арестович* дал оценку стратегии Путина в украинском конфликте
Арестович* признал успех стратегии Путина в конфликте на Украине
21 июня 2024, 14:38

Фото: Сайт Кремля

Успешную стратегию президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине признал экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович*. Слова политика привел YouTube-канал «Осторожно: Новости». Арестович призвал задуматься над тем, что будет с республикой через полгода.
«Стратегия Путина имеет все шансы на успех», – сказал он.

По словам экс-сотрудника офиса президента Украины, это является еще одним поводом для страны, чтобы задуматься, не стоит ли киевскому режиму остановиться сейчас.

Политик задается вопросом, что будет на Украине через шесть месяцев с электроэнергетикой, военными и помощью Запада. Кроме того, Арестовича интересует, сможет ли Киев мобилизовать еще людей, если на фронте будут колоссальные потери.

* внесен в список террористов и экстремистов

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МИД: Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках граждан
21 июня 2024, 13:56

Фото: iStock/vlad_karavaev

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Москва в настоящее время ведет переговоры с еще 9 странами о безвизовых поездках граждан. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Климова, сейчас граждане более 65 государств могут въезжать в РФ без виз по обыкновенным паспортам. Однако дипломат не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры.

Ранее Климов сообщил, что МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств.

Напомним, министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия надеется на отмену визы с 6 странами. Он рассказал, что уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Малайзией и другими странами.

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