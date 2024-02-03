Скончался актёр из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников

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В столице на 51-м году жизни ушёл из жизни актёр, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Овчинников. Телезрителям он больше всего запомнился по ролям в сериалах «Универ» и «Склифосовский».
Родился Овчинников в Москве в 1973 году. В 2001-м он окончил факультет сольного пения Московского государственного университета искусств, а в 2015-2016 годах проходил обучение в Школе драмы Германа Сидакова. Также окончил ГИТИС по специальности «Актёр драматического театра и кино».
Сниматься Овчинников начал в 2010 году. В его фильмографии более 60-ти проектов, среди которых «Достоевский», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Заповедник», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни», «Начальник разведки», «Ивановы-Ивановы» и другие. С 2001-го года он являлся солистом музыкального театра «Геликон-опера».
Известно, что умер актёр после тяжёлой болезни. Администрация театра и коллеги Дмитрия скорбят и выражают соболезнования родным и близким покойного артиста.
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Сниматься Овчинников начал в 2010 году. В его фильмографии более 60-ти проектов, среди которых «Достоевский», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Заповедник», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни», «Начальник разведки», «Ивановы-Ивановы» и другие. С 2001-го года он являлся солистом музыкального театра «Геликон-опера».
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Александр Бойцов