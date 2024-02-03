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Скончался актёр из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников

03 февраля 2024, 17:29
Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В столице на 51-м году жизни ушёл из жизни актёр, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Овчинников. Телезрителям он больше всего запомнился по ролям в сериалах «Универ» и «Склифосовский».
Родился Овчинников в Москве в 1973 году. В 2001-м он окончил факультет сольного пения Московского государственного университета искусств, а в 2015-2016 годах проходил обучение в Школе драмы Германа Сидакова. Также окончил ГИТИС по специальности «Актёр драматического театра и кино».

Сниматься Овчинников начал в 2010 году. В его фильмографии более 60-ти проектов, среди которых «Достоевский», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Заповедник», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни», «Начальник разведки», «Ивановы-Ивановы» и другие. С 2001-го года он являлся солистом музыкального театра «Геликон-опера».


Известно, что умер актёр после тяжёлой болезни. Администрация театра и коллеги Дмитрия скорбят и выражают соболезнования родным и близким покойного артиста.

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Во Владикавказе возбудят уголовное дело после осквернения могил участников СВО
03 февраля 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции в столице Северной Осетии городе Владикавказе.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ведомства. Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что неизвестные разрушили могилы участников СВО, которые похоронены на Аллее Героев Восточного кладбища Владикавказа. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания Валерию Устову возбудить уголовное дело по данному факту и предоставить доклад о ходе расследования.

Накануне стало известно, что неизвестный разбросал венки и перевернул скамейки возле могил участников спецоперации. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина с фонариком что-то ищет возле мест погребения. В администрацию обратились родственники погибших.

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В Домодедове Воробьёв навестил семью, где все сыновья участвуют в СВО
03 февраля 2024, 16:30

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил семью из Домодедова, в которой все сыновья сейчас участвуют в СВО. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что в семье трое сыновей – Дмитрий, Роман и Михаил. Когда младшего Дмитрия мобилизовали в октябре 2022 года, остальные сыновья решили отправиться на фронт добровольцами.

«Всех наших ребят, которые участвуют в спецоперации, мы стараемся поддерживать, уделять заботу и внимание их семьям. Они защищают страну, рискуют жизнями. Задача у всех одна – победить. Другого варианта нам не дано. Обязательно поможем вам со всеми просьбами», – сказал Воробьёв в ходе общения с семьёй.
У каждого из мужчин уже есть свои семьи. Жёны, дети и родители Владимир Михайлович и Елена Владимировна ждут скорейшего возращения героев.

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#андрей воробьёв
#сво
#семья
#поддержка
#домодедово
#подмосковье
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Воробьёв открыл новые спортивные объекты в Домодедове
В Домодедове открыли ледовую арену и футбольный манеж
03 февраля 2024, 15:17

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

В Домодедове открыли ФОК с искусственным льдом и футбольный манеж. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Спортивные сооружения расположены на территории стадиона «Авангард». Они построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На церемонии открытия объектов присутствовали губернатор региона Андрей Воробьёв и министр спорта России Олег Матыцин.

«Домодедово сегодня приобрело замечательную арену, где можно заниматься футболом круглый год. Президентские проекты имеют колоссальное значение для качества жизни. (...) Сегодня мы также открываем ледовую арену. (...) Думаю, что арена, как и манеж будут очень востребованными», – рассказал Воробьёв.
Отмечается, что такой футбольный манеж с полноразмерным полем является первым в Подмосковье. Крытые площадки есть в Красногорске, Балашихе, Видном и других городах. Однако они имеют уменьшенный размер.

«В Подмосковье, как и по всей России, спорт – это норма жизни И, конечно, без создания современной инфраструктуры сложно его развивать на достойном уровне (...) уверен, что новые манеж и ФОК в Домодедове станут спортивным домом для многих семей», – поделился Матыцин.
В пресс-службе губернатора рассказали, что футбол является самым массовым видом спорта в Домодедове. Свыше 1500 детей занимаются футболом. В округе базируются две профессиональные команды «Велес» и «Пересвет», а также 57 любительских.

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#спорт
#дети
#подмосковье
#строительство
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Под Калугой коллекторы угрожают жителям деревни за долги пятилетней давности по ЖКХ
Коллекторы угрожают жителям деревни под Калугой из-за долгов перед водоканалом
03 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/Bet_Noire

Коллекторы угрожают жителям калужской деревни Животинки из-за долгов пятилетней давности перед «Калугаоблводоканалом». Об этом пишет издание «Подъём».
Отмечается, что ещё с советских времён водяную скважину в деревне обсуживало госпредприятие. Однако в 2019 году это право перешло «Калугаоблводоканалу», о чём жители узнали лишь в 2023 году во время установки счётчиков. При этом оплату за предыдущие годы решили считать по средним нормативам, о чём собственники также не знали.

Об этом их оповестило коллекторское «Агентство Р.О.С. долгЪ», которому оператор продал просроченные долги. Коллекторы пригрозили жителям лично взаимодействовать с ними до полного взыскания задолженности, а также угрожали судом, арестом имущества и запретом выезда за рубеж.

При этом, жители Животинок не давали разрешения на передачу своих личных данных третьим лицам.

Местные жители переживают за состояние пенсионеров, живущих в деревне, которые очень остро реагируют на такую ситуацию.

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#коллекторы
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#долги
#жители
#жкх
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Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях
Прокуратура предостерегла от участия в несогласованных акциях в центре Москвы
03 февраля 2024, 14:32

Фото: istockphoto/sibway

Прокуратура города Москвы предостерегла граждан от участия в несанкционированных акциях. В надзорном ведомстве напомнили, что это влечёт за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.
Такое предупреждение появилось в официальном телеграм-канале московской прокуратуры. В сообщении также содержится напоминание о том, что ответственность предусмотрена и за призывы к участию в подобных акциях. Поводом для этого стали появившаяся в сети Интернет информация о проведении в центре Москвы публичной акции и приглашение присоединиться к ней.

В прокуратуре сообщили, что указанное массовое мероприятие в установленном порядке с городской администрацией согласовано не было, а потому её проведение является незаконным. Следовательно, организаторы акции будут привлечены к административной ответственности, которая может наступить также и для участников несогласованной акции.

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#предупреждение
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#информация
#москва
#прокуратура
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На катке ВДНХ состоялся Благотворительный день
Хабенский и Михеева приняли участие в Благотворительном дне на катке ВДНХ
03 февраля 2024, 13:40

На катке ВДНХ 3 февраля состоялся Благотворительный день, на котором побывала корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Гости мероприятия совершили заезд в карнавальных масках, поучаствовали в разминке и викторине с аниматорами в костюмах мультгероев от «Союзмультпарка».
Фото: Радио 1

Средства, полученные от продажи билетов и проката коньков, будут направлены в благотворительные фонды помощи хосписам «Вера», поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», фонды Константина Хабенского и «Линия жизни».

Корреспондент «Радио 1» пообщалась с телеведущей Аллой Михеевой.

«Это очень хорошее мероприятие! Ребят, делайте добро каждый день. (...) Начинайте с мелочей – это так несложно, но это так приятно», – призвала телеведущая.
Фото: Радио 1

Также на мероприятии выступил актёр театра и кино, основатель благотворительного фонда Константин Хабенский.

«Много всевозможных прекрасных мероприятий, и театральных в том числе, где мы показываем всем, кто приходит, что помогать – это просто», – рассказал актёр.

Фото: Радио 1

Он подчеркнул, что помогать могут все, вне зависимости от финансового положения и профессии, поскольку благотворительность и волонтёрство – это не только отправка денег. Например, можно прийти на каток и раздавать людям горячий чай, предложил Хабенский.

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#каток
#мероприятия
#актеры
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Первый рейс обновлённого отечественного Ту-214 успешно завершился в Сочи
03 февраля 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Sitikka

Первый пассажирский рейс, выполненный Ту-214 после перезапуска регулярных полётов этих самолётов, прошёл успешно. Борт со 177-ю пассажирами, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский, благополучно приземлился в Сочи.
Ранее эти самолеты использовал только Специальный летный отряд «Россия», который перевозит правительственные делегации, передаёт ТАСС. Планируется, что со следующей недели Ту-214 будут также летать из Москвы в Армению и Грузию, а позднее — в Израиль. Выход на маршруты авиакомпании отечественных самолётов Ту-214 позволит практически вдвое увеличить объём пассажирских перевозок на конкретных направлениях.

В настоящее время большинство отечественных авиаперевозчиков выполняют рейсы на импортных самолётах Boeing производства США или французских Airbus. С 2022 года компании столкнулись с трудностями в поставках самолётов и комплектующих к ним из-за антироссийских санкций. Вывод на маршруты отечественных Ту-214 видится хорошим способом решить эту проблему.

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#израиль
#самолёты
#маршруты
#рейсы
#авиа
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Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
03 февраля 2024, 06:38

Фото: istock / NiseriN

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу, 3 февраля.
По его словам, инцидент произошел в Новооскольском городском округе, и благодаря действию системы ПВО был сбит БПЛА типа самолета. В сообщении в Telegram-канале подчеркнуто, что в результате происшествия никто не пострадал.

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#пво
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Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора заявил об уходе из России
Турецкий Ronesans Holding заявил об уходе из России
03 февраля 2024, 06:28

Фото: iStock/masterSergeant

Строительная компания Ronesans Holding из Турции объявила о своем уходе из России, где она ранее входила в число крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
В сообщении отмечается, что Ronesans завершила свою деятельность в строительной отрасли в России в мае 2022 года и в сфере недвижимости в июне 2023 года, перераспределяя инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру. Теперь фокус группы сосредоточен на Турции, Нидерландах, Германии, а также странах СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан.

Согласно данным агентства, российские юридические лица, такие как АО «Ренейссанс Констракшн» в Москве и Санкт-Петербурге, изменили свои названия на АО «Ренконс», а «Ренейссанс Хэви Индастрис» стала «Ренконс Хэви Индастрис».

В российском портфеле подрядчика фигурируют как промышленные объекты, так и крупные проекты в сфере недвижимости, такие как общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, а также высотные здания «Федерация», Neva Towers, iCity в Москве.

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