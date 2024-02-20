Уголовную ответственность введут в России за отрицание геноцида во время ВОВ

Фото: пресс-служба Госдумы РФ
20 февраля 2023 года в Государственную Думу РФ будет внесены поправки, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание геноцида, совершенного в период Великой Отечественной войны (ВОВ). Как следует из текста законопроекта, опубликованного в Telegram-канале издания «Известия», инициаторами инициативы выступили депутаты фракций «Справедливая Россия — За правду» и «Единая Россия».
Поводом для разработки законопроекта послужили участившиеся случаи публичных высказываний, направленных на искажение исторических фактов и отрицание геноцида, совершенного нацистской Германией и ее пособниками на территории СССР. За последние три года подобные факты были установлены судами в 13 регионах России.
За отрицание геноцида, совершённого в период ВОВ, законопроектом предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Государственной Думой в весеннюю сессию.
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«Этот документ направлен на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов той страшной войны», — заявил один из авторов проекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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Сергей Калугин