Госдума приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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Госдума приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за распространение недостоверной информации о деятельности Вооружённых сил РФ.
Изменения коснутся Уголовного кодекса РФ.
За принятие закона единогласно проголосовали все 377 участников заседания в Госдуме. Они отметили, что данный вопрос неоднократно выносился на обсуждение, поэтому голосами абсолютного большинства был принят.
Уточняется, что наказание в виде конфискации имущества последует за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной простив безопасности России, а также за распространение недостоверной информации о деятельности российской армии.
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Анастасия Чинкова