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Госдума приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

31 января 2024, 12:42
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за распространение недостоверной информации о деятельности Вооружённых сил РФ.
Изменения коснутся Уголовного кодекса РФ.

За принятие закона единогласно проголосовали все 377 участников заседания в Госдуме. Они отметили, что данный вопрос неоднократно выносился на обсуждение, поэтому голосами абсолютного большинства был принят.


Уточняется, что наказание в виде конфискации имущества последует за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной простив безопасности России, а также за распространение недостоверной информации о деятельности российской армии.

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Кандидат на пост президента РФ Борис Надеждин сдал подписи в Центризбирком
31 января 2024, 12:26

Фото: istockphoto/nemchinowa

Кандидат на пост президента Российской Федерации от партии «Гражданская инициатива» сдал необходимое количество подписей поддерживающих его граждан в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
На данный момент ЦИК зарегистрировал в качестве официальных претендентов на президентское кресло действующего главу государства Владимира Путина, лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Государственной думы, кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова и представителя партии КПРФ Николая Харитонова, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Накануне кандидаты предоставили декларации о доходах за период с 2017 по 2022 год, как это положено по закону. Центризбирком рассматривает доходы и налоговые отчисления претендентов на пост главы государства за шесть лет, предшествующих году назначения выборов. Больше всех денег за это время заработал Владислав Даванков — 76,9 миллиона рублей. Действующий президент РФ на втором месте. Владимир Путин задекларировал 67,6 миллиона рублей.

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#лдпр
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В МИД РФ назвали «мирную формулу Зеленского» невыполнимым ультиматумом
Лавров назвал невыполнимым ультиматумом «мирную формулу Зеленского»
31 января 2024, 11:22

Фото: сайт Кремля

Навязываемая Западом «Мирная формула» президента Украины Владимира Зеленского является невыполнимым ультиматумом для России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что США вместе со своими союзниками активно продвигают международному сообществу «Мирную формулу» Зеленского. Они утверждают, что это единственный вариант для урегулирования конфликта.

Лавров подчеркнул, что это не что иное, как ультиматум России, который невыполним. По словам главы МИД РФ, это очевидно для всех, кому США презентуют такой ход.

Также глава ведомства отметил, что Запад больше не доминирует в определении международной повестки.

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#сергей лавров
#мид рф
#владимир зеленский
#конфликт
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«Агония»: в МИД РФ прокомментировали слухи об отставке главкома ВСУ Залужного
Захарова: слухи об отставке главкома ВСУ Залужного говорят об агонии Киева
31 января 2024, 10:09

Фото: iStock/shipov

Украинские власти находятся в агонии, о чём говорит ситуация с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что слухи об отставке главкома украинской армии начали распространяться в интернете с 29 января. При этом власти страны не дали официального подтверждения этой информации.

По словам Захаровой, такие сообщения есть ни что иное, как явная агония украинских властей. Она отметила, что это означает полный распад государственности, включающей в себя как рычаги управления, так и всю систему управления.

Также представитель ведомства добавила, что Зеленский уже избавился от той команды, с которой пришёл к власти. По её словам, киевские власти дойдут в самоуничтожении друг друга до конца.

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#валерий залужный
#всу
#украина
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Сальдо раскрыл, в чем Украина просчиталась с атакой на Ил-76
Сальдо: Киевский режим просчитался, приказав сбить российский самолет Ил-76
31 января 2024, 07:35

Фото: istock / Alexey Kartsev

Украинское правительство просчиталось, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными бойцами на борту. По плану было обвинить РФ и запугать украинцев. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Как утверждает Сальдо, попытка Киева не увенчалась успехом и власти «заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться». Он отметил, что власти хотели обвинить РФ, как будто она сама сбила свое воздушное судно.

«Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще», — отметил политик.
Кроме того, он указал, что ВСУ обстреливают свои территории, а грешат на Россию.

Напомним, 24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором находилось 65 украинских военнопленных. Ранее сообщалось, что данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на самолет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ вместо Залужного
Times: Сырский, и Буданов отказались заменить Залужного на посту главкома ВСУ
31 января 2024, 07:05

Фото: istock / Michele Ursi

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего украинской армии вместо Валерия Залужного. Об этом информирует The Times, ссылаясь на истчоники.

До этого от назначения на пост главкома ВСУ отказался начальник Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного после давления со стороны других военачальников и международных партнеров.

Ранее киевский политолог Михаил Гончар заявил, что украинский глава Владимир Зеленский рисковал оказаться в нестабильной ситуации при увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пост
#страны
#всу
#украина
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В ЮАР заявили, что все больше развитых стран хотят вступить в БРИКС
Дипломат ЮАР Суклал: все больше развитых стран хотят вступить в БРИКС
31 января 2024, 00:28

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Глава делегации Южной Африки на саммите БРИКС Анил Суклал высказал мнение о том, что все больше развитых стран «тихонечко стучатся в двери БРИКС», сообщает РБК.
Суклал подчеркнул, что растущий интерес развитых стран к БРИКС является положительным явлением, поскольку страны этого союза не выступают против Запада. Он отметил, что участники БРИКС никогда не выражали намерений противостоять интересам какого-либо блока или региона.

Однако глава делегации отказался уточнить, какие именно страны проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, ссылаясь на чувствительность этого вопроса.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объявил, что страны-члены БРИКС собираются уделять особое внимание увеличению использования национальных валют в торговле в рамках этой организации. Он также подчеркнул, что с 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли пять новых государств, включая Египет, Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный состав БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений, а также способствовать созданию справедливого мирового порядка.

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#президент
#страны
#египет
#иран
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Эквадор передаст старую российскую технику США
Эквадор передаст старую российскую технику США, несмотря на позицию РФ
30 января 2024, 23:59

Фото: iStock/DC_Colombia

Эквадор планирует передать Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на возражения Москвы, заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.
«Поставка будет осуществлена. Российская сторона ссылается на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — отметил он.
Президент подчеркнул, что Эквадор не намерен разрывать отношения с Россией. В то же время он оценил позицию Москвы как «не совсем адекватную», особенно учитывая текущие масштабные беспорядки в Эквадоре. Нобоа выразил надежду на поддержку со стороны России в сложной для страны момент.

В начале января президент заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую от США, стоимость которой оценивается в 200 миллионов долларов. Не уточнив, является ли эта техника военной или гражданской, Нобоа отметил, что в стране используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла». Однако передача военной техники третьим странам обычно ограничена условиями контрактов.

Москва предупредила Эквадор, что такой шаг будет рассматриваться как недружественный. Посол России в Кито Владимир Спринчан высказал мнение, что этот «металлолом» нужен не американцам, а «тем, кто умеет с ним обращаться», подразумевая Украину. Он добавил, что такой поступок Эквадора станет вкладом в конфликт на Украине «на одной стороне».

Год назад средства массовой информации сообщали о рассмотрении правительством экс-президента Гильермо Лассо вопроса о передаче российской техники Украине, однако конкретных действий не последовало. В 2023 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что Эквадор не поставит вооружение Киеву во время встречи с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

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Баранец допустил неповиновение ВСУ властям в случае увольнения Залужного
30 января 2024, 21:17

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что в случае увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским в украинской армии могут быть факты неповиновения.
«В целом на состояние ВСУ уход Залужного может оказать деморализующий эффект. Что бы мы ни говорили об этом человеке как о нашем враге, надо быть объективными и признать, что в армии его авторитет крайне солиден. Более того, надо отметить, что отстранение главкома с его поста приведет не только к ропоту среди солдат и офицеров, но и к отказу некоторых их них выполнять служебные обязанности», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что последствия увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимир Зеленским могут быть непредсказуемы.

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#уход
#всу
#солдат
#украина
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Экс-депутат Рады Килинкаров: Последствия увольнения Залужного непредсказуемы
30 января 2024, 20:46

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что последствия увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимир Зеленским могут быть непредсказуемы.
Такие последствия могут носить и негативный характер для Украины, считает эксперт. Он высказал предположение, что уход Залужного может деморализовать солдат ВСУ.

«С одной стороны, против могут выступить спонсирующие Киев американцы. С другой — непонятно, как на уход Залужного отреагирует фронт. Скорее всего, серьёзная часть военных окажется деморализована, так как отставка главкома будет означать, что украинская армия не справляется со своими задачами. ВСУ будут проигрывать и дальше, но, если он будет уволен, вся ответственность за провалы ляжет лично на главу киевского режима», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Килинкаров.

При этом, полагает Килинкаров, для самого Залужного увольнение может стать началом успешной политической карьеры.

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#армия
#уход
#всу
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