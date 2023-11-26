Украина начала массированную охоту на женщин и детей с помощью беспилотников

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Украинские власти открыли охоту на мирное население Донецкой народной республики (ДНР) с помощью дронов — в том числе на женщин и детей. Об этом написал в своём Telegram-канале посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что в Донецке в результате из-за взрыва сброшенного беспилотником Вооружённых сил Украины (ВСУ) боеприпаса пострадала женщина. Ещё один украинский дрон сбросил гранату в другом районе Донецка, в итоге оказался ранен сварщик ГУП «Вода Донбасса».
Вооруженные силы Украины стали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру в прифронтовых городах. Они наносят удары беспилотниками по жилым домам, линиям электропередач, а также объектам, обеспечивающим подачу газа и электричества.
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«ВСУ продолжают «охоту за мирными гражданами» с ударных беспилотников. Здесь ошибки быть не может они прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!» — написал дипломат.
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