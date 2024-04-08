Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции

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Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Боднар отметил, что данный вопрос, в котором, по его мнению, нет ничего нового, можно обсудить после завершения конфликта. Посол подчеркнул, что Украина намерена выяснить конкретную дату и условия для вступления страны в Североатлантический альянс на саммите лидеров блока в Вашингтоне.
Боднар добавил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.
Ранее источник The New York Times сообщил, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Отмечается, что против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.
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Боднар добавил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.
Ранее источник The New York Times сообщил, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Отмечается, что против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.
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Екатерина Коршунова