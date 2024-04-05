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В США заявили, что лидеры НАТО приняли решение по вступлению Украины в альянс

NYT: Украину в июле не пригласят вступить в НАТО, несмотря на угрозу поражения
05 апреля 2024, 08:26
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что на данный момент у Североатлантического альянса отсутствует желание принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности «втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года». По информации источника, против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.

Из-за развивающегося российского наступления вступление Украины в Альянс «не будет иметь значения к июлю». Издание подчеркивает, что поражение Киева в этом противостоянии все более неизбежно.


Ранее сообщалось, что несколько министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по созданию нового фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов. Парламентарии открыто продемонстрировали свое недовольство по данному предложению.

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Трамп заявил, что позвонил бы Путину по поводу теракта в «Крокусе»
05 апреля 2024, 08:41

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом Трамп сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Трамп отметил, что «дал бы знать» главе российского государства. Однако американский экс-президент не уточнил причину, по которой телефонный разговор состоялся бы. По информации источника, это могло произойти либо из-за предупреждения США об угрозе теракта в Москве, либо с целью выражения соболезнования.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#трамп
#владимир путин
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«Достойно и по делу»: Захарова рассказала, как Шойгу говорил с Лекорню
Захарова: Шойгу говорил с Лекорню достойно и по делу
05 апреля 2024, 08:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню «достойно и по делу».
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозой комментарии с российской стороны, которые были сделаны по итогам телефонного разговора между Шойгу и Лекорню. Французский лидер подчеркнул, что Лекорню в своем отчете по итогу переговоров опирался на факты. Макрон добавил, что комментарии Шойгу были не только угрожающими, но и странными.


«Не "вычурно и угрожающе", а достойно и по делу, — перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

При этом она подчеркнула, что Россия не станет церемониться с теми, кто финансирует киевскорежимный беспредел.

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Выход США из НАТО может стать приоритетом Трампа в случае победы на выборах
Болтон: В случае победы на президентских выборах Трамп выведет США из НАТО
05 апреля 2024, 05:18

Фото: Сайт Кремля

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах выведет Соединенные Штаты из НАТО. Об этом заявил работавший помощником по нацбезопасности у экс-президента Джон Болтон в интервью для YouTube-канала MeidasTouch.

«Я думаю, он (Трамп - прим. ред.) прорабатывает позицию, в которой сможет сказать, сегодня мы выходим. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», — сказал Болтон.
Бывший помощник не думает, что Трамп только торгуется с остальными членами Североатлантического альянса, чтобы тратили на военный блок, а серьезно настроен выйти из него.

Ранее в США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Германия готовит самую радикальную военную реформу за 35 лет
FT: ФРГ представила самую радикальную военную реформу со времен холодной войны
05 апреля 2024, 04:30

Фото: istock / photosvit

ФРГ представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны. Об этом пишет Financial Times (FT).
Глава Минобороны Германии Борис Писториус подписал приказ о реорганизации бундесвера «сверху донизу». Эти меры являются частью «огромного изменения» в вопросе отношения ФРГ к своим вооруженным силам, указывает информагентство.

10 марта глава Минобороны ФРГ заявил о дыре в бюджете ВС Германии на 2025 год размером до 6 миллиардов евро. До этого Писториус сообщил, что Берлин планирует компенсировать «годы пренебрежения» в военной сфере, поэтому траты ФРГ на вооруженные силы страны могут значительно вырасти и достичь уровня в 3,5% от ВВП.

Ранее в Германии раскрыли число переданных Украине танков Leopard. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ввп
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Захарова заявила о нежелании России «церемониться» с партнерами Украины
Захарова: Россия после теракта не намерена церемониться с партнерами Украины
05 апреля 2024, 02:32

Фото: сайт МИД РФ

Россия не собирается церемониться со спонсорами «киевскорежимного беспредела». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свое телеграм-канале.
Таким образом она прокомментировала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы угрожающих словах главы Минобороны Сергея Шойгу, который он сказал во время телефонных переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

«То, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — написала дипломат.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре о теракте с французским коллегой выражался «достойно и по делу», подчеркнула представитель дипведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что кто-то сообразительный должен подсказать Киеву о никчёмности «формулы Зеленского». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В НАТО допустили поражение Киева
Генсек НАТО Столтенберг допустил поражение Украины в конфликте
05 апреля 2024, 01:53

Фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал два сценария развития конфликта на Украине, среди которых есть и поражение Кива. Об этом пишет РИА Новости.
«Может быть два сценария: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина возвращает больше территорий, и второй – мы не наращиваем поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий», – заявил Столтенберг.
Он добавил, что ВС РФ наступают на поле боя. Как считает генсек Североатлантического альянса, единственным правильным вариантом является наращивание сильных военных сил на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что в блоке не планируют вводить для Украины процесс по обретению членства по примеру Евросоюза, где предусмотрен статус страны-кандидата. Он отметил, что когда будет направлено приглашение о вступлении Украины в НАТО, это фактически будет означать членство страны в альянсе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«В плен не брать!»: Медведев призвал давать премии за убитых на Украине военных НАТО
Медведев: за каждого убитого на Украине натовца нужно давать премию
04 апреля 2024, 23:23

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ввести максимальное денежное вознаграждение за уничтожение военнослужащих НАТО, принимающих участие в в конфликте на Украине. Об этом он порассуждал в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что в НАТО утверждают, что никакой интервенции на «Украину» не ожидается. Как заявил Медведев, отдельные формирования войдут в район Львова и, возможно, Киева, чтобы разгрузить ВСУ. Якобы они будут заниматься хозяйственными, организационными функциями и обучением.
«Ну совсем оборзевшие твари, которые держат весь мир за дураков! Значит, они станут частью регулярных сил, которые воюют с нами. Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. В плен не брать!», — написал зампред СБ.
Помимо этого, он предложил «не отдавать трупы, чтобы родственники страдали на чужбине».

Ранее Медведев пообещал отомстить за каждого, кто стал жертвой теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин вспомнил строки из Евангелия во время беседы о молодёжной политике
04 апреля 2024, 21:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по вопросам молодёжной политики вспомнил отрывок из Евангелия.
Отмечается, что речь шла о той части библейского текста, где Иисус встретил рыбаков на берегу Галилейского моря, которые стали его первыми последователями.

Путин отметил, что вспомнил этот отрывок из Евангелия, думая о большом количестве молодёжных центров, открытых на территории России.

Он подчеркнул, что этот сюжет был важен в период становления всех четырёх традиционных религий России. Сейчас он вновь стал актуален, поскольку страна должна защищать свои традиционные ценности, культуру, историю.

По словам президента, это имеет большое значение для будущего России.

Саму работу по развитию и продвижению молодёжной политики Путин назвал сложной с учётом объёма нынешних информационных потоков, но от этого не менее интересной и важной.

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В США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России
Архивы: в 1992 году НАТО заверяла, что не будет вмешиваться в дела РФ и СНГ
04 апреля 2024, 21:32

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Руководство НАТО после распада и исчезновения СССР обещало, что не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ. Стенограммы бесед по этим вопросам опубликовал Архив национальной безопасности США.
Отмечается, что Манфред Вернер, занимавший в то время пост генсека Альянса, заверял Руслана Хасбулатова, бывшего председателя Верховного совета РСФСР, что НАТО заинтересована в обеспечении процветания России, однако не будет вмешиваться в её внутренние дела. Такое заявление он сделал в ходе официального визита в Москву 25 февраля 1992 года.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что НАТО является неактуальной организацией.

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