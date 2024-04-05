В США заявили, что лидеры НАТО приняли решение по вступлению Украины в альянс

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Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что на данный момент у Североатлантического альянса отсутствует желание принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности «втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года». По информации источника, против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.
Из-за развивающегося российского наступления вступление Украины в Альянс «не будет иметь значения к июлю». Издание подчеркивает, что поражение Киева в этом противостоянии все более неизбежно.
Ранее сообщалось, что несколько министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по созданию нового фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов. Парламентарии открыто продемонстрировали свое недовольство по данному предложению.
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Из-за развивающегося российского наступления вступление Украины в Альянс «не будет иметь значения к июлю». Издание подчеркивает, что поражение Киева в этом противостоянии все более неизбежно.
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Екатерина Коршунова