Украина отказалась вести список «спонсоров войны» из-за давления Китая и Франции

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Власти Украины отказались от ведения списка «международных спонсоров войны» из-за давления со стороны Китая и Франции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По их словам, закрытие этого реестра может произойти уже в эту пятницу, 22 марта.
Один из собеседников агентства утверждает, что Австрия и Венгрия также оказывали давление на Киев по этому поводу. Все эти страны были недовольны, что в список внесли компании с их юрисдикцией, хотя они поддерживают Украину.
По мнению Reuters, отказ Киева от ведения списка может говорить о том, что ему приходится смягчать свою позицию из-за возникающих трудностей с поддержанием «своих военных усилий». В список «международных спонсоров войны» киевские власти включали тех физических и юридических лиц, которые продолжают торговлю с Россией и не покидают ее рынок на фоне спецоперации. По данным на март 2024 года, туда попало более 150 человек и более 40 компаний, среди которых были такие всемирно известные корпорации, как американская Mars, британская Unilever и французский Auchan, а также китайская Xiaomi, которая заявила Киеву по этому поводу публичный протест.
Позднее пресс-служба украинского правительства официально подтвердила, что кабинет министров страны решил отказаться от ведения списка «спонсоров войны» и убрать его из публичного доступа. Данное решение озвучено после расширенного заседания, где приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), генпрокуратуры и министерств.
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По мнению Reuters, отказ Киева от ведения списка может говорить о том, что ему приходится смягчать свою позицию из-за возникающих трудностей с поддержанием «своих военных усилий». В список «международных спонсоров войны» киевские власти включали тех физических и юридических лиц, которые продолжают торговлю с Россией и не покидают ее рынок на фоне спецоперации. По данным на март 2024 года, туда попало более 150 человек и более 40 компаний, среди которых были такие всемирно известные корпорации, как американская Mars, британская Unilever и французский Auchan, а также китайская Xiaomi, которая заявила Киеву по этому поводу публичный протест.
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Артем Путинцев