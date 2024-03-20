Киев откажется от списка «спонсоров войны» из-за обращения стран-партнеров

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Кабинет министров Украины после обращений от стран-партнеров решил отказаться от ведения списка «спонсоров войны» и убрать его из публичного доступа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Данное решение озвучено после расширенного заседания, где приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), генпрокуратуры и министерств. Кроме того, на совещании присутствовали послы Италии, Японии, Австрии, Франции и прочих европейских держав.
Представитель МИД сообщил о многочисленных заявлениях с жалобами от стран-партнеров Украины, в которых приводился вопрос юридического обоснования подобной риторики и существования списка «спонсоров войны». В нем значится порядка 50 компаний, которые имеют отношение как к странам Европы, так и к странам Азии. К примеру, в перечень внесена американская Procter & Gamble, французская сеть Leroy Merlin, швейцарская Nestle и китайская автомобильная компания Geely.
Глава НАПК Виктор Павлущик признал необходимым изменить процедуру ведения списка.
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Представитель МИД сообщил о многочисленных заявлениях с жалобами от стран-партнеров Украины, в которых приводился вопрос юридического обоснования подобной риторики и существования списка «спонсоров войны». В нем значится порядка 50 компаний, которые имеют отношение как к странам Европы, так и к странам Азии. К примеру, в перечень внесена американская Procter & Gamble, французская сеть Leroy Merlin, швейцарская Nestle и китайская автомобильная компания Geely.
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Мария Федоровцева