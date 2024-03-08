Украина разрывает соглашение с СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках

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Украина собирается денонсировать соглашение Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооружённых силах и пограничных войсках. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Отмечается, что это соглашение было подписано в Минске 30 декабря 1991 года.
Депутат подчеркнул, что такое решение было принято на заседании кабинета министров.
Представитель украинского правительства в Раде Тарас Мельничук написал, что Украина также разрывает соглашение с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб стран, которые входят в Содружество. Это соглашение было подписано в Москве 9 сентября 1994 года.
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Депутат подчеркнул, что такое решение было принято на заседании кабинета министров.
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Анастасия Чинкова