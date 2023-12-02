Украинские спецслужбы подозревают Россию в провокации с участием Порошенко

Фото: РИА Новости/Стрингер
Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от властей не пускать председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поэтому это может быть операцией российских спецслужб. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
СБУ утверждает, что Россия подготовила провокацию на международном уровне, чтобы сократить поддержку Украины иностранными союзниками, а также для того, чтобы расколоть общество внутри государства.
Для выполнения этого плана российское правительство якобы используется пророссийски настроенные политические силы других стран и конкретных украинских политиков для поездок в такие государства. По завершении переговоров политики из Украины должны будут настоять на проведении переговоров и приостановке боевых действий.
По мнению сотрудников ведомства именно такой может стать встреча Порошенко с Орбаном, который занимает сторону России в конфликте.
Направленное в различные украинские ведомства письмо с требованием не допустить политика в Венгрию было рассмотрено и решением Верховной рады одобрено.
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Для выполнения этого плана российское правительство якобы используется пророссийски настроенные политические силы других стран и конкретных украинских политиков для поездок в такие государства. По завершении переговоров политики из Украины должны будут настоять на проведении переговоров и приостановке боевых действий.
Направленное в различные украинские ведомства письмо с требованием не допустить политика в Венгрию было рассмотрено и решением Верховной рады одобрено.
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Анастасия Чинкова