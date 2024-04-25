Украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение

Фото: iStock/alexytrener
Гражданам Украины призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра обороны Польши.
Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что возможность депортации из страны украинцев призывного возраста сохраняется. Отмечается, что на начало текущего года в Польше находились до двухсот тысяч украинцев.
Глава минобороны утверждает, что многих поляков злит, когда они видят молодых граждан Украины на территории своей страны.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в рядах ВСУ предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Читайте также:
Жителя Тамбова приговорили к 9,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ
Украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг
Генерал Скшипчак призвал высылать из стран ЕС украинцев призывного возраста
Глава минобороны утверждает, что многих поляков злит, когда они видят молодых граждан Украины на территории своей страны.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в рядах ВСУ предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Читайте также:
Жителя Тамбова приговорили к 9,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ
Украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг
Генерал Скшипчак призвал высылать из стран ЕС украинцев призывного возраста
Екатерина Коршунова