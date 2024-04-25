Жителя Тамбова приговорили к 9,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ

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Суд в Тамбовской области приговорил к 9,5 года колонии строгого режима местного жителя, который пытался выехать из России и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Уточняется, что житель Тамбова вступил в переписку с представителями националистического формирования Украины, которое готовит добровольцев из числа российских граждан для участия в военных действиях против ВС РФ. В период с апреля по июнь прошлого года мужчина занимался поиском и изучением специализированной литературы, после чего совершил попытку выехать через Турцию на территорию Украины.
Он был задержан правоохранительными органами. Против мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.
Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он был задержан правоохранительными органами. Против мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.
Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова