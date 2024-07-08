Умеров: Более 40 тысяч солдат ВСУ прошли обучение по программе Interflex

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Более 40 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в рамках курируемой Великобританией международной миссии Interflex. Всего в ней участвуют более десятка стран.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе совместной пресс-конференции с британским коллегой Джоном Хили, видеозапись которой была показана во время всеукраинского телемарафона. Хили , посетивший Одессу 7 июля, в свою очередь заявил, что новое правительство Великобритании, которое было сформировано по итогам прошедших 4 июля парламентских выборов, продолжит поддержку Украины.
Программа Interflex была запущена Великобританией летом 2022 года. К реализации этого проекта по подготовке украинских военных присоединились также страны Северной Европы, Балтии, Австралия и Канада.
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Александр Бойцов