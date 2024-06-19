В НАТО договорились ускорить обучение украинских военных

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Министры обороны стран НАТО одобрили план по усилению сотрудничества с Украиной, включающий ускоренное обучение украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ альянса.
Целью инициативы является поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы они могли успешно сопротивляться возможным угрозам со стороны Вооруженных сил России.
Обучение украинских военных будет осуществляться в Висбадене, Германия, с участием 700 западных инструкторов. Кроме того, планируется использование десятков тренировочных центров НАТО в различных странах для подготовки украинских солдат.
Создатели плана уверены, что централизованная подготовка позволит эффективнее использовать ресурсы и координировать действия инструкторов.
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Обучение украинских военных будет осуществляться в Висбадене, Германия, с участием 700 западных инструкторов. Кроме того, планируется использование десятков тренировочных центров НАТО в различных странах для подготовки украинских солдат.
Создатели плана уверены, что централизованная подготовка позволит эффективнее использовать ресурсы и координировать действия инструкторов.
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Артем Кузьмин