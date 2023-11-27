Ушаков обвинил НАТО в ситуации вокруг Украины

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Ситуация, в которой сейчас находится Украина, произошла из-за игнорирования НАТО интересов России. Так считает помощник президента РФ Юрий Ушаков, об этом он рассказал в рамках своего выступления на открытии «Примаковских чтений».
«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», - заявил Ушаков.
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