Стало известно о дате голосования Сената за помощь Украине и Израилю

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Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в РЭУ им. Г. В. Плеханова, выразила важность увеличения пенсионного коэффициента для определенных граждан России.
Об этом передает агентство «Прайм». По ее словам, данный показатель имеет большое значение для тех, кто впервые подает заявление на пенсию и для работающих пенсионеров.
Иванова-Швец пояснила, что размер страховой части пенсии зависит от количества набранных заработанных баллов и стоимости коэффициента. В утвержденном Советом Федерации законе на 2023 год коэффициент составит 133,05.
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Иванова-Швец пояснила, что размер страховой части пенсии зависит от количества набранных заработанных баллов и стоимости коэффициента. В утвержденном Советом Федерации законе на 2023 год коэффициент составит 133,05.
«Например, человек, оформивший пенсию в 2023 году и заработавший десять баллов, получит пенсию в размере 1237,6 рублей. В 2024 году за ту же сумму баллов его пенсия составит уже 1330,5 рубля», — пояснила специалистка.Читайте также:
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