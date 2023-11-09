Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но с их стороны контакта нет

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Россия готова к переговорам с Украиной, но с украинской стороны инициативы нет, об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в интервью для Telegram-канала SHOT.
«Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намёков на новые контакты с РФ», - прокомментировал ситуацию Ушаков.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова к мирным переговорам по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.
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