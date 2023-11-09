«Безоговорочная капитуляция»: Американский разведчик предсказал исход для ВСУ

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Вооруженным силам Украины придётся принять капитуляцию на условиях России, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жесткими. Демилитаризация, отказ от членства в НАТО и денацификация», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По словам бывшего разведчика, Украина уже упустила свой шанс на мирные переговоры с Россией. К тому же, западные союзники никак не смогут помочь Киеву, поскольку их мнение никто не станет учитывать.
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Евгения Парфентьева