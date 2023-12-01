В 2024 году «Госуслуги» заменят российский паспорт

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин заявил, что 2024 году будут запущены проекты по использованию россиянами сервиса «Госуслуги» в качестве замены паспорта. Об этом пишут «Известия».
«Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта», — цитирует издание слова Дубынина.
В рамках пробного проекта, «Госуслуги» заменят паспорт в МФЦ, банках, при покупке авиабилетов, приобретения ряда категорий товаров и в других ситуациях, требующих удостоверения личности.
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Диана Аванесян