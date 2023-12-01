Россиянам напомнили о последнем дне для оплаты налогов

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Россиянам необходимо уплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 1 декабря, как сообщает портал 78.ru.
В случае неуплаты налога в указанный срок, начисляются пени в размере 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день задержки.
Если сумма задолженности превысит 10 тысяч рублей, налоговая служба имеет право обратиться в суд.
За несовершеннолетних, обладающих собственностью, налоги должны оплатить родители или законные представители.
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Артем Кузьмин