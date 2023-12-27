В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи РФ госдачи в Пицунде

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В Абхазии оппозиция устроила митинг против передачи госдачи в Пицунде в собственность Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность РФ», — говорится в публикации.
Отмечается, что парламент республики планирует в среду, 27 декабря, рассмотреть вопрос о ратификации соглашения о передачи объекта.
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