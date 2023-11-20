В Аргентине раскрыли, вступит ли страна в БРИКС

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Аргентина не вступит в БРИКС в следующем году. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила кандидат на пост министра иностранных дел страны Диана Мондино по завершении президентских выборов.
Она отметила, отвечая на вопрос журналистов, что не понимает такого бурного интереса к вступлению Аргентины в БРИКС.
Мондино также добавила, что правительство нейтрально относится к БРИКС, однако пока не видит выгоды от вступления в объединение.
По её словам, если правительство Аргентины поймёт, что стране выгодно стать участницей БРИКС, то будет принято соответствующее решение.
Напомним, что по итогам президентских выборов в Аргентине, которые завершились в воскресенье, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он приступит к выполнению своих обязанностей 10 декабря.
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Мондино также добавила, что правительство нейтрально относится к БРИКС, однако пока не видит выгоды от вступления в объединение.
Напомним, что по итогам президентских выборов в Аргентине, которые завершились в воскресенье, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он приступит к выполнению своих обязанностей 10 декабря.
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Анастасия Чинкова