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В Армении с раннего утра начались акции гражданского неповиновения

27 мая 2024, 08:24
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении. Об этом сообщает Telegram-канал оппозиции «Србазан пайкар».
Отмечается, что цель протеста заключается в требовании отстранить от власти премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака.

Тажке имеются заблокированные улицы в Ереване. Согласно информации РИА Новости, на перекрестке улицы и проспекта Саят-Новы в Ереване сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников акции протеста.



Напомним, 26 апреля текущего года жители Еревана приняли участие в акции протеста в районе Тавуш против демаркации границы. Грузовики перекрыли движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.

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Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана
27 мая 2024, 08:39

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Представитель правительства Люксембурга заявил, что власти страны осведомлены о требованиях российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных в этом государстве активов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя, на данный момент какие-либо судебные разбирательства по данному вопросу отсутствуют. Он отметил, что Люксембург намерен соблюдать несмотря ни на что введенные против Фридмана санкции Европейского союза.

Представитель правительства заключил, что власти не могут давать каких-либо иных комментариев по этой теме.

Напомним, ранее стало известно, что Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Бизнесмен пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов.

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#евросоюз
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Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина посетить саммит в Швейцарии – пишут СМИ
Sky News: Зеленский не заставит Си Цзиньпина поехать в Швейцарию
27 мая 2024, 08:09

Фото: сайт Кремля

Видео-приглашение Владимира Зеленского не окажет влияние на председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы он поехал на конференцию в Швейцарии по Украине. Такое мнение выразил обозреватель Sky News Джон Спаркс.
Ранее Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии.
«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — сказал Зеленский в видеообращении, записанном в Харькове.


«Председатель КНР Си Цзиньпин четко дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения. Видео-приглашение, записанное среди руин в Харькове, вряд ли заставит его изменить свою позицию», — считает Спаркс.

По его словам, пиар-акции Киева перестали влиять не только на всемирное сообщество, но и на ближайших союзников. Журналист отметил, что даже президент США Джо Байден, скорее всего, проигнорирует призыв Зеленского.

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«Катастрофа»: аналитик о последствиях для ВСУ глушения системы Starlink
Меркурис: ВСУ ожидает катастрофа в случае глушения системы Starlink
27 мая 2024, 06:08

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурий на своем YouTube-канале.
Эксперт отметил, что США должны попытаться найти способы предотвратить вмешательство. Однако, по его словам, если Вашингтону это не удастся, Украина столкнется с катастрофой.

«Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink», – сказал он.

Меркурис добавил, что российские военные начали глушить систему Starlink и делают это все более изощренным способом.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина отказалась от американских ракет из-за их неэффективности. Он сказал, что Россия успешно отключила систему наведения GPS, которую США поставляли Киеву.

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#всу
#украина
#киев
#россия
#сша
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К Тайваню приблизились десятки кораблей и летательных аппаратов Китая
Десятки военных самолётов и кораблей Китая приблизились к Тайваню
27 мая 2024, 05:41

Фото: iStock/Dovapi

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки 21 летальный аппарат и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, приблизившихся к острову в течение дня. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны страны.
Также были замечены четыре корабля морской полиции КНР.

Отмечается, что десять летальных аппаратов вошли в опознвательную зону противовоздушной обороны (ПВО) на юго-западе и юго-востоке острова. В ответ тайваньские военные развернули самолеты, корабли и наземные зенитно-ракетные комплексы для отслеживания целей.

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правительство Тайваня играет с огнем и приближается к рубежам опасной войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», подразумевающей независимость острова.

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#пво
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#китай
#самолёты
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В Австралии раскрыли планы России и Китая в рамках встреч БРИКС
Sky News Australia: с помощью БРИКС РФ и КНР укрепят отношения с Глобальным Югом
27 мая 2024, 04:59

Фото: iStock/btgbtg

Мероприятия БРИКС и ШОС в 2024 году позволят России и Китаю укрепить отношения с Глобальным Югом, сообщается в материале Sky News Australia.
«Эта их программа получит дальнейшее развитие во время саммитов ШОС и принявшей новых членов БРИКС позднее в этом году», – говорится в статье.

По мнению автора статьи, Россия и Китай никогда не будут прибегать к политическому или экономическому давлению для укрепления отношений со странами глобального Юга. Следует отметить, что такая политика выгодно отличает страну от США и их союзников.

В статье также говорится, что Запад постепенно теряет свое влияние в мире. По мнению авторов, взаимовыгодное сотрудничество России, Китая и стран Глобального Юга способствует формированию альтернативных центров силы в новом многополярном мире.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что президент России Владимир Путин вдохновил страны глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность идеологического превосходства Запада.

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#австралия
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Зеленского раскритиковали после решения по саммиту в Швейцарии
27 мая 2024, 04:01

Решение Владимира Зеленского вынести на обсуждение только пункта его «формулы мира лишает саммит его значения, заявил украинский аналитик Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канале «Вышка».
Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует предоставить на швейцарском саммит только три пункта «формулы мира» из десяти.

«По факту мы видим, что уже нет формулы (мира Зеленского), есть три пункта. Вы что, смеетесь, это что, издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все десять пунктов когда вы будете обсуждать?» – посетовал Ермолаев.

По его словам, Зеленский превращает саммит в Украине в карнавал. Аналитики отмечает, что тот факт, что Киеву пришлось просить Швейцарию о проведении «мирной конференции», говорит об остывании интереса всего мира к Украине.

Ранее сообщалось, что США приняли решение принять участие в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 6 мая. Однако пока неясно, кто именно и в каком состоянии приедет на встречу от американских властей.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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#швейцария
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#украина
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Венгрия назвала последствия «военного психоза» ЕС
Орбан: «военный психоз» ЕС может привести к третьей мировой войне
27 мая 2024, 03:42

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил последствия «военного психоза» Европейского Союза в интервью YouTube-каналу Patrióta.
По его мнению, нынешний процесс через годы может стать началом третьей мировой войны.

«Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны», – отметил политик.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может разразиться в течение 5 месяцев, оставшихся до выборов в стране. В своем обращении к сторонникам в Миннесоте политик подчеркнул, что мощь современного оружия пугает.

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#венгрия
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#дональд трамп
#сша
#оружие
#евросоюз
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КНДР предупредила Японию о запуске спутника
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня
27 мая 2024, 03:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника c 27 мая по 4 июня, передает РИА Новости.
Районы, отмеченные КНДР как зоны предположительного падения ступеней ракеты, находятся вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Одна из них находится у восточного побережья Филиппин в Тихом океане, две – в Желтом море, у западного побережья Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что северокорейские военные готовы принять ответные военные меры на провокации Южной Кореи и США, угрожающие суверенитету КНДР.

Заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир подчеркнул, что ВВС США и «марионеточная Республика Корея» в настоящее время ведут воздушную разведку на уровне, выходящем за рамки военного положения.

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#сша
#южная корея
#япония
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#спутник
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В Израиле заявили о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу
27 мая 2024, 02:49

Фото: iStock/Stadtratte

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы штаб-квартиры палестинского движения ХАМАС на Западном берегу в результате авиаудара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Ранее этим вечером авиация Израиля… ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии», – сказано в сообщении.

Уточняется, что Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западном берегу.

Ранее в ЕС заявили, что Израиль должен обеспечить безопасность мирных жителей в городе Рафах. По его мнению, операция Армии обороны Израиля усугубит серьезный гуманитарный кризис.

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#сектор газа
#цахал
#израиль
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