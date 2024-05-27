В Армении с раннего утра начались акции гражданского неповиновения

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Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении. Об этом сообщает Telegram-канал оппозиции «Србазан пайкар».
Отмечается, что цель протеста заключается в требовании отстранить от власти премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака.
Тажке имеются заблокированные улицы в Ереване. Согласно информации РИА Новости, на перекрестке улицы и проспекта Саят-Новы в Ереване сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников акции протеста.
Напомним, 26 апреля текущего года жители Еревана приняли участие в акции протеста в районе Тавуш против демаркации границы. Грузовики перекрыли движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.
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Тажке имеются заблокированные улицы в Ереване. Согласно информации РИА Новости, на перекрестке улицы и проспекта Саят-Новы в Ереване сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников акции протеста.
Напомним, 26 апреля текущего года жители Еревана приняли участие в акции протеста в районе Тавуш против демаркации границы. Грузовики перекрыли движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.
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Екатерина Коршунова