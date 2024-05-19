Полиция Армении перекрыла входы в село Киранц из-за делимитации с Баку

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Специальные силы полиции Армении перекрыли все дороги в село Киранц Тавушской области, где проходят работы по делимитации территории с Азербайджаном, передает «Sputnik Армения».
Уточняется, что в этот день утром в село приехал губернатор Тавуша Айк Галумян вместе с пограничниками и заявил, что в селе должны провести работы по выставлению территориальных границ еще в трех участках, так как село отойдет под контроль Азербайджана. По данным источника, жители села не позволили установить границы, а также не хотели покидать дома.
Примечательно, что один из местных жителей накануне сообщал о том, что получил предписание покинуть дом до середины июня текущего года.
Напомним, ране Армения потребовала вывести временные оперативные группы российских пограничников.
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Примечательно, что один из местных жителей накануне сообщал о том, что получил предписание покинуть дом до середины июня текущего года.
Напомним, ране Армения потребовала вывести временные оперативные группы российских пограничников.
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Екатерина Коршунова