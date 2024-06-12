В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

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Российские миротворцы завершили процесс вывода из Карабаха. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что личный состав, вооружение и техника полностью покинули территорию региона. Примечательно, что в прошлом году ассистент госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сообщил, что Вашингтону необходимо добиться ухода российских миротворцев из Карабаха после завершения их пятилетнего контракта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.
Напомним, российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые было подписано в ноябре 2020 года.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.
Напомним, российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые было подписано в ноябре 2020 года.
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Екатерина Коршунова