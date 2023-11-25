В Берлине прошло массовое шествие за переговоры по Украине и сектору Газа

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В Берлине прошла масштабная акция протеста против продолжения поставок вооружения Украине и за решение украинского и палестино-израильского конфликта дипломатическим путём. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организатором шествия стала политик Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула партию «Левые». Она выступила на подиуме около Бранденбургских ворот. В своей речи немецкий политик обвинило правительство ФРГ в том, что оно придерживается двойных стандартов, оценивая конфликт на Украине и «беспощадные бомбардировки» в секторе Газа.
Кроме того, Вагенкнехт выступила против растрачивания бюджета Германии на производство нового вооружения, поставляемого Украине. По её словам, в стране не хватает учителей, закрываются медицинские учреждения и устаревает инфраструктура.
Таким образом, она отметила, что конфликт на Украине негативно влияет на экономическое положение Германии.
Митингующие прошли от Бранденбургских ворот по правительственному кварталу, выкрикивая лозунги с требованием прекратить боевые действия, перейти к мирным переговорам и остановить русофобию. Также они несли флаги, на которых вливаются немецкий и российский триколор.
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Кроме того, Вагенкнехт выступила против растрачивания бюджета Германии на производство нового вооружения, поставляемого Украине. По её словам, в стране не хватает учителей, закрываются медицинские учреждения и устаревает инфраструктура.
Митингующие прошли от Бранденбургских ворот по правительственному кварталу, выкрикивая лозунги с требованием прекратить боевые действия, перейти к мирным переговорам и остановить русофобию. Также они несли флаги, на которых вливаются немецкий и российский триколор.
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Анастасия Чинкова